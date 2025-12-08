Escanteado, Tarcísio anuncia apoio frio a Flávio Bolsonaro: “vai contar com a gente”

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou nesta segunda-feira (8) pela primeira vez após o ex-presidente preso Jair Bolsonaro indicar seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, à corrida eleitoral de 2026, dias após o anúncio da candidatura de Flávio e ser escanteado pela família Bolsonaro.

Embora em tom frio, Tarcísio disse que apoiará o senador e ressaltou ser “leal” a Jair Bolsonaro, que, segundo Flávio, foi o responsável por escolhê-lo como candidato na eleição para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"O próprio Flávio disse isso, ele esteve comigo na sexta-feira passada, nós conversamos sobre isso. O presidente Bolsonaro que é uma pessoa que eu respeito muito e eu sempre disse que eu ia ser leal ao Bolsonaro, que eu sou grato ao Bolsonaro e eu tenho essa lealdade, é inegociável", disse em conversa com jornalistas após uma agenda em Diadema, de acordo com declarações divulgadas pela CNN Brasil.

"O Flávio vai contar com a gente, o Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora, ele se junta a grandes outros nomes da oposição que já colocaram seus nomes a disposição, a gente tem o Romeu Zema, a gente tem o Ronaldo Caiado", completou.