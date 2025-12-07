Flávio revela o preço da sua desistência: “Bolsonaro livre, nas urnas”

247 – O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, afirmou neste domingo (7), em entrevista exclusiva à Record, que só desistirá da corrida presidencial de 2026 se Jair Bolsonaro estiver “livre, nas urnas”. A informação foi publicada originalmente pelo portal R7, responsável pela produção do conteúdo.

Flávio destacou que sua pré-candidatura é uma decisão definitiva e não depende de negociações partidárias, mas apenas da liberação eleitoral de seu pai. Segundo ele, a iniciativa representa também a defesa de milhões de eleitores que se sentiram atingidos pela prisão do ex-presidente.

“Meu preço é justiça. E não é só justiça comigo, é justiça com quase 60 milhões de brasileiros que foram sequestrados, estão dentro de um cativeiro, nesse momento, junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, óbvio que não tem volta. A minha pré-candidatura à Presidência da República é muito consciente”, afirmou o senador.

Questionado se uma eventual anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro seria suficiente para que abrisse mão da disputa, Flávio foi categórico ao reforçar sua exigência: “tem que ter Bolsonaro nas urnas”.

“A única forma disso [desistência] acontecer é se Bolsonaro estiver livre, nas urnas, caminhando com seus netos, filhos de Eduardo Bolsonaro, pelas ruas de todo o Brasil. Esse é meu preço”, declarou.

A entrevista completa será exibida no Domingo Espetacular.

Senador quer medir apoio entre lideranças da direita

Com a pré-candidatura já anunciada, Flávio Bolsonaro afirmou que iniciará, nos próximos dias, uma rodada de encontros para articular apoio de dirigentes partidários, mas deixou claro que não pretende retirar seu nome para beneficiar outra chapa de direita.

“O nome Flávio Bolsonaro está colocado e não sai”, disse.

Segundo o R7, o senador deve se reunir nesta segunda-feira (8) com Valdemar Costa Neto (PL), Antonio Rueda (União Brasil), Ciro Nogueira (PP) e o líder da oposição Rogério Marinho (PL-RN). Ele também pretende convidar o deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP) para integrar a articulação.