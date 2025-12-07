Rogério Correia: "tudo na família Bolsonaro é na base da chantagem"

247 - A repercussão sobre a fala do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que admitiu ter “um preço” para desistir de sua pré-candidatura à Presidência, continua mobilizando parlamentares. Após as críticas de Lindbergh Farias (PT-RJ), foi a vez do deputado federal Rogério Correia (PT-MG) reagir publicamente, reforçando acusações de que o clã Bolsonaro utiliza métodos de chantagem.

Em postagem neste domingo (7), Rogério Correia afirmou que o comportamento de Flávio repete um padrão que, segundo ele, caracteriza a atuação da família. O deputado lembrou que o senador anunciou sua pré-candidatura na sexta-feira (5) e, dois dias depois, já fala abertamente em recuar mediante negociação. “Tudo na família Bolsonaro é na base da chantagem. Flávio se lançou candidato na sexta-feira e no domingo já diz que pode desistir, que ‘tem um preço’ para isso. Que vergonha...”, escreveu.

O deputado do PT também mencionou atitudes anteriores envolvendo o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), a quem chamou de “Eduardo Bananinha”, lembrando que o parlamentar já recorreu a ameaças políticas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e até ao país ao defender sanções e medidas extremas para evitar a condenação de Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe.

Correia destacou ainda que a tentativa de vincular a retirada da candidatura a uma eventual anistia é inaceitável. Para ele, não há possibilidade jurídica nem política de que o Congresso acolha tal demanda. “Desistam: NÃO VAI TER ANISTIA! Além de ser INCONSTITUCIONAL, seria uma tremenda vergonha o Parlamento se curvar aos caprichos da familícia à essa altura do campeonato”, afirmou.