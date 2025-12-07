Flávio cobra 'preço' para abandonar candidatura e Lindbergh critica: 'chantagem é método dos Bolsonaro'

247 - A declaração do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que admitiu ter “um preço” para desistir de sua recém-lançada pré-candidatura à Presidência, gerou forte reação no meio político. O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou que a fala de Flávio expõe mais uma vez o método político do clã Bolsonaro.

O senador se lançou como pré-candidato na sexta-feira (5), mas em menos de 48 horas já admite a possibilidade de recuar. Para o líder do PT na Câmara, o episódio confirma um padrão de atuação baseado no que classificou como "chantagem". “O Flávio Bolsonaro é uma piada. Ele se lançou candidato na sexta-feira e hoje já admite que pode desistir dizendo que ‘tem um preço’ para isso. É blefe, é pastelão. (...) Ele anuncia e recua em 48 horas, num vexame que desmoraliza qualquer pretensão de ser levado a sério”, escreveu o parlamentar.

Lindbergh ampliou as críticas ao afirmar que a expressão usada por Flávio — “eu tenho um preço” — revelaria a lógica que marcou diversas ações do grupo político liderado por Jair Bolsonaro (PL). “O termo usado por ele ‘eu tenho um preço’ escancara o método da família: a chantagem. O irmão, Eduardo, já chantageou o país inteiro com ameaças de sanções ao ministro do STF e tarifas contra o Brasil, e o próprio Flávio repetiu o padrão da chantagem comparando o efeito disso aos ataques de bomba atômica a Hiroshima e Nagasaki. Agora tenta negociar anistia com o Centrão como condição para retirar a candidatura”, afirmou.

Lindbergh também criticou a tentativa de associar a retirada da candidatura a uma eventual negociação de anistia, classificando a possibilidade como inaceitável e incompatível com os princípios constitucionais. “Seria uma vergonha gigantesca se o Parlamento votasse anistia para atender ao capricho de Flávio Bolsonaro. Além disso, a anistia é inconstitucional, viola cláusulas pétreas, dentre elas, o próprio Estado Democrático de Direito”, escreveu.