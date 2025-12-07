Flávio elogia Tarcísio e diz que tem preço para desistir de ser candidato

247 - No primeiro ato público desde que anunciou sua pré-candidatura à Presidência, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) surpreendeu ao já admitir que pode abandonar o projeto eleitoral. A revelação foi feita durante agenda em Brasília.

O senador tomou a decisão após conversas com seu pai, Jair Bolsonaro (PL), que está preso, e somente oficializou a pré-candidatura quando ele se mostrou confortável com o anúncio. Flávio contou que a ideia vinha sendo discutida “há bastante tempo” dentro da família.

Diante de apoiadores, Flávio afirmou de forma direta que não descarta negociar sua saída da corrida presidencial. “Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim. Eu tenho preço para isso. Eu vou negociar. Eu tenho preço para não ir até o fim”, disse.

Flávio Bolsonaro sinalizou que o 'preço' é a aprovação da anistia aos envolvidos na tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023: "espero que a gente paute esta semana a anistia".

O senador também elogiou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tratado como um dos principais nomes do campo bolsonarista. "Tarcísio é o principal cara do nosso time hoje", afirmou.

Ao comentar o cenário político, reforçou que sua candidatura não inviabiliza outros projetos dentro da direita e que pretende atuar de forma colaborativa para ampliar alianças.