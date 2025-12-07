Bolsonaro impõe apoio de Michelle e do PL à pré-candidatura de Flávio à Presidência

247 - Jair Bolsonaro articulou diretamente a escolha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como pré-candidato à Presidência da República em 2026 e impôs apoio tanto da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro quanto da cúpula do PL.

De acordo com apuração do jornal O Globo, a decisão envolveu uma intervenção direta de Bolsonaro para encerrar a crise familiar exposta publicamente nos últimos dias, além de uma determinação explícita para que o partido aceitasse o nome do filho sem resistência. Michelle foi comunicada da decisão na quinta-feira (5), durante visita ao marido na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde Bolsonaro está preso.

Antes disso, Bolsonaro já havia informado a Flávio sobre a escolha e feito exigências para conter os conflitos dentro da família, que vinham sendo alimentados por divergências sobre alianças políticas, especialmente em torno de uma aproximação no Ceará.

Segundo a apuração, qualquer negociação com Ciro Gomes estaria suspensa, e Michelle receberia um pedido formal de desculpas, além de ter seus poderes ampliados na Executiva Nacional do PL. Ao anunciar oficialmente o nome de Flávio à esposa, Bolsonaro fez um pedido direto para que ela não se opusesse e evitasse novos embates públicos com os filhos.

Bolsonaro teria enviado um recado ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, para que a ala do partido mais próxima do dirigente aceitasse Flávio como candidato. Valdemar repassou aos aliados que acataria a decisão. "Se Bolsonaro falou, está falado”, escreveu Valdemar, ao confirmar que Flávio foi o nome indicado pelo ex-presidente para disputar a Presidência.

Michelle, por sua vez, também seguiu o roteiro e compartilhou a publicação e deixou uma mensagem pública ao enteado: “Que Deus te abençoe, Flávio nesta nova missão pelo nosso amado Brasil. Que o Senhor te dê sabedoria, força e graça em cada passo, e que a mão d’Ele conduza o teu caminho para o bem da nossa nação”, escreveu.

Bolsonaro deixou claro ao filho que não aceitaria qualquer tipo de complô contra a esposa. Flávio se desculpou, e Michelle demonstrou incômodo com desautorizações públicas anteriores feitas por integrantes da família.

Logo após o anúncio, o senador afirmou que deu início às negociações políticas para viabilizar sua candidatura e colocou a anistia aos condenados pelo 8 de janeiro como prioridade.