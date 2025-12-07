“Manual do candidato fracassado”, dispara Helena Chagas sobre movimento de Flávio Bolsonaro
A jornalista cita rachadinhas e imóveis suspeitos de Flávio Bolsonaro e critica a desorientação da direita após sinalização de recuo da candidatura
247 - A jornalista Helena Chagas usou as redes sociais para comentar a sinalização de recuo de Flávio Bolsonaro, apenas dois dias após o anúncio de sua candidatura.
“Uau, que tirocínio político! O personagem deve ter lido o manual do candidato fracassado. Dois dias após anunciar a candidatura, Flávio Bolsonaro diz que pode desistir, mas que tem ‘um preço’. Qual será?”, indagou a jornalista.
Na sequência, Helena lembrou do histórico do senador. “Duzentas rachadinhas? Novas fantásticas lojas de chocolate? Outras casas com prestação superior ao próprio salário? Façam suas apostas”, disse.
E conclui: “A única certeza é que a direita perdeu o rumo.”