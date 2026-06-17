No G7, Lula afirma que Trump age como "imperador"

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quarta-feira (17). Durante entrevista coletiva, Lula afirmou que o líder estadunidense continua agindo como um "imperador" e declarou que ele "fala muito e ouve pouco". As informações são da CNN Brasil.

O presidente foi questionado sobre a possibilidade de ter conversado com Trump a respeito das tarifas impostas contra o Brasil. Lula respondeu que não é possível manter conversas com todos os chefes de Estado a todo momento e afirmou que não solicitou uma reunião bilateral porque as negociações já estão em andamento.

Ao comentar a relação entre os dois países, o presidente brasileiro classificou a postura do mandatário estadunidense como inadequada. "Acho que o que ele fez foi uma coisa desaforada com o Brasil, ele sabe disso. É por isso que disse que ele ainda continua agindo como imperador", afirmou Lula.

Documento sobre combate ao crime

Durante a coletiva, Lula também relatou ter entregue a Trump um documento relacionado ao combate ao crime organizado. Segundo ele, o governo brasileiro tem disposição para ampliar ações de enfrentamento à criminalidade.

O presidente afirmou que optou por formalizar a posição brasileira por escrito. "Entreguei por escrito, porque eu não quero só falar. Porque o presidente Trump fala muito e ouve pouco", declarou.