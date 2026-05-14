Novo Desenrola libera uso do FGTS para quitar dívidas

247 - Trabalhadores poderão consultar, a partir de segunda-feira (25), o saldo do FGTS disponível para uso no Novo Desenrola, programa de renegociação de dívidas que permitirá utilizar recursos do Fundo de Garantia para amortizar ou quitar débitos em atraso. As informações são do Ministério do Trabalho e Emprego.

Pelas regras divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será possível usar até 20% do saldo do FGTS ou até R$ 1 mil, prevalecendo o maior valor. A estimativa é que até R$ 8,2 bilhões possam ser movimentados no âmbito do programa.

Após a consulta ao saldo, as instituições financeiras terão prazo estimado de até 30 dias para concluir a formalização dos contratos com os trabalhadores e registrar as informações nos sistemas da Caixa Econômica Federal. Com a validação contratual, a Caixa fará a transferência direta dos recursos do FGTS para a instituição financeira responsável pela renegociação.

A Caixa está finalizando a integração dos sistemas e iniciou os testes operacionais para viabilizar o processo. Na quarta-feira (13), foi disponibilizado às instituições financeiras o swagger, documento técnico que reúne regras e especificações da API a ser usada na operação.

Saque complementar será pago em 26 de maio

Além da nova etapa do Novo Desenrola, mais de 10,5 milhões de trabalhadores receberão na terça-feira (26) valores complementares autorizados pela Medida Provisória nº 1.331, de 23 de dezembro de 2025. A medida liberou o saque do FGTS para trabalhadores optantes pelo saque-aniversário que foram demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025.

Para esse grupo, haverá um desbloqueio adicional estimado em R$ 8,4 bilhões. O depósito será feito automaticamente nas contas cadastradas no aplicativo do FGTS.

Continuarão bloqueados apenas os valores vinculados a operações de antecipação do saque-aniversário já contratadas junto a instituições financeiras. Nesses casos, valerão as condições previstas em cada contrato.

O Ministério do Trabalho e Emprego também informou que, antes de segunda-feira (25), os valores que serão creditados deixarão de aparecer no saldo disponível das contas do FGTS por causa do processamento da operação.