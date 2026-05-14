Banco do Brasil renegocia R$ 1,5 bilhão em dívidas em uma semana

247 - O Banco do Brasil renegociou mais de R$ 1,58 bilhão em dívidas de clientes em pouco mais de uma semana, segundo dados divulgados pela própria instituição financeira. O montante reúne operações realizadas nas quatro frentes do programa Desenrola Brasil, além de acordos firmados diretamente pelo banco com clientes que não estão incluídos na iniciativa federal.

De acordo com o Banco do Brasil, somente no âmbito do Novo Desenrola foram realizadas 78,2 mil operações com pessoas físicas, somando R$ 103,3 milhões em renegociações. Já entre clientes pessoa física fora do programa, o banco contabilizou mais 90,2 mil operações, que alcançaram R$ 508,2 milhões.

O levantamento também mostra avanço nas modalidades voltadas ao setor produtivo. Nas linhas do Desenrola Empresas, que incluem Pronampe e Procred, o BB desembolsou R$ 845 milhões para 6,7 mil empresas atendidas no período.

Renegociação alcança produtores rurais e estudantes

No Desenrola Rural, o Banco do Brasil informou que já foram realizadas operações no valor de R$ 4,5 milhões, beneficiando cerca de mil produtores rurais em diferentes regiões do país.

Outra frente destacada pela instituição é o Desenrola FIES. Segundo os dados apresentados, já foram renegociados R$ 119 milhões em contratos ligados ao financiamento estudantil, totalizando 9,4 mil acordos firmados com beneficiários do programa.

O vice-presidente de Gestão Financeira e Relações com Investidores do Banco do Brasil, Geovanne Tobias, afirmou que a iniciativa tem papel estratégico na recuperação econômica das famílias brasileiras. “O Novo Desenrola é muito importante para o Brasil e para os brasileiros. A retomada da saúde financeira das famílias é essencial para a normalização do ciclo de crédito. E o Banco do Brasil está engajado nessa agenda desde o primeiro dia”, declarou.

Banco destaca inclusão financeira e recuperação econômica

Geovanne Tobias também ressaltou o protagonismo da instituição nas renegociações já realizadas. “Já renegociamos mais de um bilhão de reais em dívidas, considerando as quatro frentes do programa. Esse protagonismo reforça o nosso papel na inclusão financeira e na recuperação econômica das famílias”, afirmou.

Para ampliar o acesso às renegociações, o Banco do Brasil disponibiliza atendimento por meio do WhatsApp oficial da instituição, no número (61) 4004-0001. Segundo o banco, os descontos podem chegar a 90%, além de condições facilitadas de pagamento.

A instituição informa ainda que o processo pode ser concluído diretamente pelo aplicativo de mensagens, mediante autenticação com senha pessoal. O atendimento também conta com suporte especializado da Central de Relacionamento BB para clientes que necessitem de orientação específica durante as negociações.

Atendimento digital e reforço na segurança

Além do WhatsApp, o Banco do Brasil mantém outros canais de atendimento para renegociação de dívidas, incluindo aplicativo, Internet Banking, telefones de atendimento e a rede física de agências.

O banco também afirmou que segue incentivando hábitos financeiros mais saudáveis e reforçou seu papel como agente de desenvolvimento econômico e social, por meio de soluções voltadas à regularização financeira de clientes.

A instituição ainda alertou os consumidores sobre tentativas de fraude relacionadas às renegociações. O BB destacou que contatos oficiais devem ocorrer exclusivamente pelos canais autorizados, especialmente pelo WhatsApp oficial. O banco informou que não solicita senhas, códigos de acesso, dados completos de cartões ou pagamentos antecipados por mensagens, ligações telefônicas ou redes sociais. Em caso de dúvida, a recomendação é interromper o contato e procurar diretamente os canais oficiais da instituição.