OCDE: cresce a confiança dos brasileiros no governo federal

247 - O Brasil registrou um aumento expressivo nos índices de confiança da população no governo federal e nos serviços públicos, segundo dados divulgados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O levantamento mostra que, desde o início de 2023, o país vive um novo ciclo de fortalecimento institucional, resultado de políticas voltadas à integridade pública e à transparência administrativa.

Os dados foram publicados nos relatórios Fatores que influenciam a confiança nas instituições públicas na América Latina e no Caribe e Revisão de Integridade da OCDE sobre o Brasil 2025, divulgados nesta semana.

Avanço da confiança nas instituições

A pesquisa mostra que a confiança dos brasileiros no governo federal passou de 26%, em 2022, para 38% em 2025 — índice superior à média da América Latina e do Caribe (35%). O mesmo movimento é observado em relação ao serviço público, que saltou de 24% para 41%, também acima da média regional, de 32%.

Outro dado que demonstra essa tendência é o crescimento da percepção de justiça no acesso a benefícios sociais, que subiu de 33% para 48%. O índice de confiança nos serviços de saúde aumentou de 33% para 44%, enquanto na educação passou de 30% para 45%. Já a confiança no sistema eleitoral brasileiro alcançou 48%, o maior patamar da região.

Políticas públicas e reconstrução do Estado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou que os resultados refletem a reconstrução das políticas públicas e o fortalecimento das instituições democráticas. “Assumimos esta gestão com o compromisso de reconstrução. Das políticas públicas, da confiança nas instituições e do lugar do Brasil no mundo. Esses dados mostram que o Governo do Brasil está no rumo certo. Agora seguimos, do lado do povo brasileiro, trabalhando para construir um Estado mais eficiente e justo para os nossos cidadãos”, afirmou o presidente.

Em publicação nas redes sociais, Lula também ressaltou que “a satisfação com os serviços públicos aumentou. Mais brasileiros que utilizam o SUS, frequentam as escolas e acessam outros serviços públicos afirmaram estar satisfeitos em comparação a 2022”.

Fortalecimento da integridade e combate à corrupção

O relatório da OCDE reconhece os esforços do Brasil para aprimorar a integridade pública, considerada essencial para o desenvolvimento sustentável e a boa governança. O texto destaca que “o governo do Brasil tomou medidas para fortalecer sua luta contra a corrupção e sua estrutura de integridade pública. Uma onda significativa de reformas foi realizada na década de 2010 e o Brasil se tornou o primeiro país do G20 a passar por uma Revisão de Integridade da OCDE em 2012. Nos últimos anos, o Brasil consolidou o processo de reforma por meio de ações concretas, como a criação do Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal e o lançamento do Plano de Integridade e Combate à Corrupção 2025-2027".

A organização ressalta que o país consolidou, nos últimos anos, uma série de reformas iniciadas na década de 2010, quando se tornou o primeiro membro do G20 a passar por uma revisão de integridade da OCDE. Essas ações, segundo o documento, reforçam a credibilidade do Brasil e ajudam a restaurar a confiança da sociedade nas instituições.

Reconhecimento internacional e protagonismo do Brasil

Em artigo publicado na Folha de S. Paulo, os ministros Guilherme Boulos (Secretaria-Geral da Presidência), Vinicius Carvalho (Controladoria-Geral da União) e Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos) destacaram que os avanços obtidos “não decorrem de iniciativas isoladas, mas de uma firme orientação para reconstruir a capacidade e a confiança do Estado”.

Os autores reforçam que a OCDE reconheceu a relação direta entre o aumento da confiança e os dois principais pilares da atual gestão: a valorização da voz popular e o compromisso com a integridade das instituições públicas. “Para além das conquistas, os dados contrastam com cenários anteriores de descrédito, descoordenação e desgaste institucional”, afirmam os ministros.

Com a melhora dos indicadores e o fortalecimento da governança, o Brasil consolida uma posição de destaque na América Latina, servindo como exemplo de recuperação institucional e de avanço na transparência pública.