Inflação desacelera em outubro e registra menor taxa em 27 anos

247 - O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou variação de apenas 0,09% em outubro, mostrando desaceleração da inflação no país. O resultado representa queda de 0,39 ponto percentual em relação a setembro, quando o índice havia sido de 0,48%. No acumulado de 2025, o IPCA soma alta de 3,73%, e em 12 meses, o avanço é de 4,68%, abaixo dos 5,17% do período anterior. O resultado também é o menor para um mês de outubro desde 1998, quando chegou a 0,02%.

De acordo com o IBGE, esta é a menor variação mensal desde maio, quando a taxa ficou em 0,03%. Três dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram queda: Artigos de residência (-0,34%), Habitação (-0,30%) e Comunicação (-0,16%). Entre as altas, destacaram-se Vestuário (0,51%) e Alimentação e bebidas (0,01%).

Energia elétrica puxa queda em Habitação

A queda de 0,30% no grupo Habitação foi impulsionada pela redução de 2,39% na energia elétrica residencial, o maior impacto negativo do mês (-0,10 ponto percentual). O recuo reflete a mudança da bandeira tarifária, que passou da vermelha patamar 2 — com cobrança adicional de R$ 7,87 por 100 kWh — para a vermelha patamar 1, com acréscimo menor, de R$ 4,46.

Houve reajustes nas tarifas em várias capitais: Goiânia (+19,56%), Brasília (+11,21%) e parte de São Paulo (+16,05%). Mesmo com a queda de outubro, a energia elétrica acumula alta de 13,64% no ano e impacto de 0,53 ponto percentual no índice.

Vestuário e serviços pessoais registram avanço

O grupo Vestuário apresentou a maior variação positiva (0,51%), com destaque para os calçados e acessórios (0,89%) e roupas femininas (0,56%). Em Despesas pessoais, a alta foi de 0,45%, influenciada pelo aumento de 0,52% no empregado doméstico e de 1,97% nos pacotes turísticos.

O grupo Saúde e cuidados pessoais exerceu o maior impacto individual, com avanço de 0,41%, puxado pelos artigos de higiene (0,57%) e pelos planos de saúde (0,50%).

Transportes e alimentação têm leve variação

O setor de Transportes subiu 0,11%, refletindo o aumento nas passagens aéreas (4,48%) e nos combustíveis (0,32%). O óleo diesel foi o único item em queda (-0,46%), enquanto etanol (0,85%), gás veicular (0,42%) e gasolina (0,29%) tiveram alta.

No grupo Alimentação e bebidas, a variação foi quase nula (0,01%). A alimentação no domicílio caiu 0,16%, com destaque para o arroz (-2,49%) e o leite longa vida (-1,88%). Em contrapartida, a batata-inglesa (8,56%) e o óleo de soja (4,64%) subiram. Já a alimentação fora de casa acelerou de 0,11% para 0,46%.

Goiânia tem maior alta regional

Entre as regiões pesquisadas, Goiânia apresentou a maior variação (0,96%), impulsionada pela alta da energia elétrica (6,08%) e da gasolina (4,78%). As menores taxas foram registradas em São Luís e Belo Horizonte (-0,15%), influenciadas pela queda nos combustíveis e na energia.

INPC também desacelera em outubro

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação para famílias com renda de até cinco salários mínimos, subiu apenas 0,03% em outubro. No acumulado de 2025, o índice chega a 3,65%, e em 12 meses, a 4,49%, abaixo dos 5,10% anteriores.

Assim como no IPCA, Goiânia teve a maior alta (0,92%) e Belo Horizonte a menor (-0,21%). Os alimentos ficaram estáveis, enquanto os itens não alimentícios passaram de 0,80% em setembro para 0,04% em outubro.