Mercado mantém previsão da inflação em 4,55% em 2025, diz Boletim Focus

247 - As projeções de mercado para a inflação oficial do Brasil (IPCA) em 2025 interromperam uma sequência de seis semanas de queda e permaneceram estáveis em 4,55%, de acordo com o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (10) pelo Banco Central. O relatório semanal reúne as expectativas das principais instituições financeiras e consultorias econômicas sobre os principais indicadores do país.

Segundo informações do portal InfoMoney, o levantamento também mostra estabilidade nas projeções para outros indicadores macroeconômicos. O dólar deve encerrar 2025 cotado a R$ 5,41, enquanto a previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) permanece em 2,16%. A taxa básica de juros (Selic) segue estimada em 15% ao ano, mantendo o mesmo patamar pela vigésima semana consecutiva.

Para os anos seguintes, o mercado projeta leve desaceleração da inflação: 4,20% em 2026, 3,80% em 2027 e 3,50% em 2028. Já o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), usado em contratos de aluguel e tarifas, deve registrar variação negativa de -0,22% em 2025, frente à previsão anterior de -0,20%. Para 2026, o indicador é projetado em 4,08%, enquanto para 2027 e 2028 as estimativas ficaram em 4% e 3,86%, respectivamente.

Os preços administrados — que incluem tarifas públicas e combustíveis — devem subir 4,97% em 2025, ligeiramente acima da estimativa anterior de 4,95%. As projeções para 2026, 2027 e 2028 indicam uma trajetória de recuo gradual: 3,86%, 3,80% e 3,60%, respectivamente.

Câmbio e PIB

As previsões para o câmbio mantiveram-se estáveis nos próximos anos, com o dólar projetado a R$ 5,50 entre 2026 e 2028. No caso do PIB, as expectativas indicam crescimento modesto e sustentado: 1,78% em 2026, 1,88% em 2027 e 2% em 2028 — este último número está inalterado há 87 semanas.

Taxa Selic

A taxa básica de juros também não apresentou mudanças significativas nas projeções do mercado. A estimativa para 2026 é de 12,25%, seguida por 10,50% em 2027 e 10% em 2028, percentual que se mantém estável há 46 semanas consecutivas.