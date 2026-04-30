Oceana Metals adquire projeto Serra Negra de terras raras em Minas Gerais

247 - A mineradora australiana Oceana Metals anunciou a aquisição de 100% das ações da brasileira Songeo Mineração, responsável pelo Projeto Serra Negra, voltado à exploração de terras raras em Minas Gerais. A operação envolve pagamento em dinheiro, ações e metas condicionadas ao avanço da estimativa de recursos do empreendimento.

O acordo prevê o pagamento de US$ 2,95 milhões em dinheiro, além da emissão de 20 milhões de ações da Oceana, com valor de referência de 0,36 dólar australiano por papel, a serem entregues na conclusão da transação.

O contrato também inclui pagamentos adicionais atrelados a marcos técnicos do projeto. Um deles corresponde a US$ 750 mil, que será pago quando houver a divulgação de uma estimativa inicial de recursos para Serra Negra. Outro pagamento, de US$ 1,5 milhão, está condicionado à comprovação de um recurso mínimo de 100 milhões de toneladas com teor de 4% de Óxidos Totais de Terras Raras (TREO), ou equivalente.

Além dos valores previstos, os atuais proprietários da Songeo terão direito a royalties de 2,5% sobre as commodities extraídas das áreas do projeto. A Oceana manterá preferência caso esses direitos venham a ser negociados com terceiros no futuro.

Captação de recursos e próximos passos

Para viabilizar o desenvolvimento do ativo, a Oceana Metals planeja levantar cerca de US$ 20 milhões por meio de uma colocação privada de novas ações destinada a investidores institucionais e profissionais. A operação será dividida em duas etapas, sendo que a segunda dependerá da aprovação dos acionistas da companhia.

A oferta contará com a coordenação da Canaccord Genuity, que atuará como líder do processo, enquanto a Euroz Hartleys Limited será cogestora.

No plano operacional, a empresa pretende avançar com a reanálise de dados históricos do projeto, incluindo a revisão e amostragem de testemunhos de sondagem já existentes. Também estão previstos novos programas de perfuração, levantamentos geofísicos e testes metalúrgicos.

Essas iniciativas têm como objetivo consolidar informações técnicas e permitir a elaboração de uma estimativa inicial de recursos para o Projeto Serra Negra, considerada etapa fundamental para o avanço da exploração e avaliação econômica do ativo.