EUA tiveram papel em debate sobre terras raras no Brasil

247 — O líder do PT na Câmara dos Deputados do Brasil, Pedro Uczai (SC), afirmou na terça-feira (28) que se reuniu tanto com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva quanto com representantes da embaixada dos Estados Unidos em Brasília nos últimos dias para tratar da posição do Brasil na exploração de terras raras.

Inicialmente, a bancada do PT defendia a criação de uma estatal para o setor, chamada Terrabrás. No entanto, o relator de outro projeto sobre o tema, o deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), rejeitou a proposta. O parlamentar também vem negociando diretamente com o governo e tem uma reunião prevista com o vice-presidente Geraldo Alckmin nesta quarta-feira.

Jardim afirmou ainda que o novo ministro da Indústria, Márcio Elias Rosa, será o interlocutor do governo nas discussões. Jardim negou ter mantido conversas com representantes da embaixada dos Estados Unidos.

O deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), relator de outro projeto que propõe a criação da Terrabrás, também negou contatos com os EUA e avaliou que o debate sobre uma nova estatal deve ocorrer durante a campanha.

Segundo Uczai, nas conversas com o governo e com representantes norte-americanos, ele defendeu o fortalecimento da soberania brasileira sobre as terras raras, independentemente da criação de uma empresa estatal no setor.

“Tanto com a Miriam Belchior (ministra-chefe da Casa Civil), como com representantes dos EUA, foi mostrada a necessidade de incentivos ao setor”, disse. “Mas não há consenso sobre a criação da Terrabrás”, acrescentou.

O deputado afirmou que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva concorda com a necessidade de proteção e estímulo ao setor. Apesar da indefinição sobre a estatal, Uczai declarou estar satisfeito com os resultados das conversas com o governo Lula.