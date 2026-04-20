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      Oposição na Câmara pede impeachment de Gilmar Mendes após ofensiva do ministro contra Zema

      Governador mineiro publicou vídeo ironizando ministros do STF por conta do Banco Master

      Gilmar Mendes (Foto: Ton Molina/STF)

      247 - A oposição na Câmara dos Deputados irá protocolar um pedido de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em razão da notícia-crime apresentada pelo magistrado contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. A informação foi divulgada por Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, nesta segunda-feira (20).

      Mais cedo, Zema publicou um vídeo nas redes sociais que ironiza os ministros Gilmar e Dias Toffoli, em relação ao caso do Banco Master.

      A oposição também cogita protocolar uma notícia-crime contra o ministro do STF como alternativa.

      O ministro Alexandre de Moraes, do STF, enviou a notícia-crime de Gilmar contra Zema à Procuradoria-Geral da República (PGR). Gilmar sustenta que Zema "vilipendia não apenas a honra e a imagem deste Supremo Tribunal Federal como também da minha própria pessoa".

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