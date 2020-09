Orlando Silva exige que Bia Kicis peça desculpas aos negros: “envergonha o parlamento”

247 - O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) exigiu que a também deputada Bia Kicis (PSL-DF) peça “desculpas aos negros brasileiros” após ter postado, neste domingo (27), um meme racista envolvendo Sergio Moro e Luiz Henrique Mandetta.

“A vigarice deveria ter limites, mas infelizmente não tem. Foram mais de 300 anos de escravidão, uma abolição sem reparação”, reagiu Orlando Silva.

“A deputada Bia Kicis envergonha o parlamento e deveria pedir desculpas aos negros brasileiros pela piada racista. Racismo não tem graça. Racismo é crime!”, exigiu em seguida.

A postagem feita pela deputada bolsonarista faz uma brincadeira com o fato de Moro e Mandetta, ex-ministros do governo, estarem desempregados. Os dois aparecem pintados de preto para fingir que são negros e conseguir uma vaga no Magazine Luiza.

Depois da denúncia, a parlamentar atacou jornalistas e disse que quem é racista é o Magazine Luiza.