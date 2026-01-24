TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Padilha critica discurso antivacina e reforça importância da imunização no Brasil

      O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou neste sábado (24), que posições antivacina difundidas na América do Norte não devem influenciar a população

      O ministro Alexandre Padilha (Saúde), durante entrevista para falar sobre os casos de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, agora concentradas no estado de São Paulo, devem transcender os limites do estado (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

      Sputnik - A declração do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em entrevista à CNN Brasil, ocorre no mesmo dia em que o governo de São Paulo realiza o "Dia D" de vacinação contra o sarampo e a febre amarela, com ações em todas as regiões da capital paulista para ampliar a cobertura vacinal.

      "A gente tem que proteger o povo brasileiro dessa postura antivacina que acontece com muita força hoje na América do Norte e que não pode contaminar o povo brasileiro. A gente precisa manter essa vigilância, proteger o povo brasileiro e a melhor forma é a gente se vacinar", disse o ministro à mídia.

      Padilha ainda destacou que "o Brasil está vencendo a guerra contra o negacionismo antivacina", que ganhou maior notoriedade durante a pandemia de Covid-19.

      Artigos Relacionados