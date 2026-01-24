Padilha critica discurso antivacina e reforça importância da imunização no Brasil

Sputnik - A declração do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em entrevista à CNN Brasil, ocorre no mesmo dia em que o governo de São Paulo realiza o "Dia D" de vacinação contra o sarampo e a febre amarela, com ações em todas as regiões da capital paulista para ampliar a cobertura vacinal.

"A gente tem que proteger o povo brasileiro dessa postura antivacina que acontece com muita força hoje na América do Norte e que não pode contaminar o povo brasileiro. A gente precisa manter essa vigilância, proteger o povo brasileiro e a melhor forma é a gente se vacinar", disse o ministro à mídia.

Padilha ainda destacou que "o Brasil está vencendo a guerra contra o negacionismo antivacina", que ganhou maior notoriedade durante a pandemia de Covid-19.