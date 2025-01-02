Avanço na cobertura de vacinação infantil em 2025: 1,2 milhão de vacinados e novas vacinas contra bronquiolite e dengue

247 - A cobertura vacinal infantil no Brasil registrou um avanço expressivo em 2025, impulsionada pela mobilização de profissionais de saúde e educação e pela ampliação da vacinação dentro das escolas.

Segundo o Ministério da Saúde, a iniciativa de levar a vacinação para o ambiente escolar foi decisiva para ampliar o alcance da imunização onde mais de 1,2 milhão de crianças foram vacinadas. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, detalhou como essa política funcionou na prática e o impacto direto para as famílias.

“Mais de 1,2 milhão crianças foram vacinadas esse ano dentro da escola. Isso porque a gente fez a autorização em que o pai e a mãe que têm alguma dificuldade de levar a unidade básica de saúde, faz uma carta de autorização que a criança pode receber a vacina dentro da escola”, destaca.

A estratégia, segundo Padilha, reduziu barreiras históricas de acesso à vacinação, especialmente para famílias que enfrentam dificuldades de deslocamento ou de horário para ir às unidades básicas de saúde. Ao integrar saúde e educação, o governo ampliou rapidamente a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes.

Além da vacinação em escolas, o ministro destacou uma segunda frente decisiva para o avanço da imunização em 2025: a incorporação de novas vacinas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Padilha afirmou: “A segunda dimensão são as novas vacinas que a gente colocou no SUS já esse ano. Conquistas importantes”.

Entre essas conquistas está a vacina contra a bronquiolite, doença respiratória que afeta especialmente bebês. O ministro explicou a relevância da medida.

“Primeiro, a bronquiolite é problema gravíssimo para os bebês, para as crianças. A principal causa de internação por doença respiratória de até ano de idade, uma das principais causas de morte de doença respiratória. A gente colocou no SUS”, acrescentou o ministro, informando que o imunizante já passou a ser oferecido gratuitamente: “Já entrou esse ano uma vacina que é a gestante que toma. Já vi por cloínica privada cobrando R$ 4 mil por essa vacina. Agora ela está de graça no SUS”, informou.

Outro destaque apontado por Padilha foi o avanço na imunização contra a dengue. O ministro declarou: “O Ministério da Saúde já compra a única vacina internacional que tem contra a dengue. Para os próximos dois anos, 1.8 milhão de doses já compradas dessa vacina”

Além disso, o Brasil deu um passo estratégico para a soberania sanitária ao investir em uma vacina nacional. Padilha concluiu: “Agora a gente conquista uma nova vacina, que é a vacina do Instituto Butantã, que o Ministério da Saúde financiou o desenvolvimento junto com o BNDES. Vai ser uma vacina muito importante 100% nacional.”