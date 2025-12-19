Vacina contra dengue 100% nacional começa a chegar ao SUS

247 - O Sistema Único de Saúde (SUS) iniciou um novo capítulo no enfrentamento da dengue com a formalização do primeiro contrato para aquisição de uma vacina totalmente desenvolvida no Brasil. O acordo assegura a compra inicial de 3,9 milhões de doses do imunizante produzido pelo Instituto Butantan, considerado o primeiro do mundo contra a dengue aplicado em dose única, com distribuição prevista exclusivamente pela rede pública a partir de 2026.

Segundo o Ministério da Saúde, o investimento inicial é de R$ 368 milhões e garante a chegada das primeiras remessas, ampliando a capacidade de resposta do país diante da circulação do vírus.

Contrato histórico garante primeiras doses ao SUS

No momento da assinatura do contrato, cerca de 300 mil doses já estavam em processo de embalagem para entrega imediata ao Ministério da Saúde. Esse quantitativo integra um total de 1,3 milhão de doses já fabricadas, que serão destinadas prioritariamente aos profissionais da Atenção Primária à Saúde que atuam na linha de frente do SUS.

Estão incluídos agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos responsáveis por visitas domiciliares. A estratégia para esse público está prevista para começar no fim de janeiro de 2026.

Durante a cerimônia, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a relevância do acordo para a política nacional de imunização. “Hoje é um dia de grande vitória para o Brasil. Como ministro da Saúde, eu não queria encerrar o ano sem firmar este contrato. Este é um dos marcos de um ano de importantes recordes na área da saúde, fruto do trabalho com o Instituto Butantan. A assinatura é essencial para garantir que as vacinas cheguem ao Ministério da Saúde e sejam distribuídas em todo o país”, afirmou.

Estratégia inicial prevê municípios-piloto

Com a chegada das primeiras doses, o Ministério da Saúde adotará uma estratégia específica para avaliar o impacto do imunizante na dinâmica populacional da dengue. Estão previstas ações de aceleração da vacinação em dois municípios-piloto: Botucatu, em São Paulo, e Maranguape, no Ceará.

Nessas localidades, o público-alvo será composto por adolescentes e adultos entre 15 e 59 anos. Uma terceira cidade, Nova Lima, em Minas Gerais, também poderá integrar a estratégia. A definição dos grupos prioritários ocorreu após reunião técnica com especialistas, conforme recomendação da Câmara Técnica de Assessoramento de Imunização.

Vacina protege contra os quatro sorotipos da dengue

O novo imunizante é capaz de proteger contra os quatro sorotipos do vírus da dengue. Por ser aplicado em dose única e contar com esquema vacinal simplificado, facilita a adesão da população e amplia a eficácia em menos tempo.

O registro para produção foi concedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 8 de dezembro. Para o Ministério da Saúde, a assinatura do contrato representa um marco tanto para a saúde pública quanto para o enfrentamento da dengue no país.

Parceria internacional amplia capacidade de produção

A vacinação em larga escala dependerá do aumento da produção de doses, viabilizado por uma parceria estratégica entre Brasil e China. O acordo prevê a transferência da tecnologia desenvolvida pelo Instituto Butantan para a empresa chinesa WuXi Vaccines, o que poderá ampliar a produção do imunizante em até 30 vezes.

A estratégia de ampliação começa pelos adultos a partir de 59 anos, com expansão gradual para faixas etárias mais jovens, até alcançar pessoas a partir de 15 anos.

Investimento fortalece produção nacional de imunizantes

O desenvolvimento da vacina contou com investimento de R$ 130 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), além de aportes permanentes do Ministério da Saúde, que atualmente destina mais de R$ 10 bilhões por ano ao fortalecimento de laboratórios públicos e da produção nacional de vacinas estratégicas para o SUS.

No âmbito do Novo PAC Saúde, estão previstos mais de R$ 1,2 bilhão para a ampliação da capacidade produtiva do Instituto Butantan, incluindo a infraestrutura necessária para a fabricação da vacina contra a dengue.

Cenário epidemiológico e prevenção

Em 2025, o Brasil registrou redução de 75% nos casos prováveis de dengue e de 72% nos óbitos em comparação com 2024. Apesar da queda, o Ministério da Saúde mantém ações permanentes de prevenção e controle, integradas à vacinação e à vigilância em saúde, como parte da estratégia nacional de enfrentamento das arboviroses.