Brasil elimina a transmissão vertical do HIV e recebe certificação da OPAS/OMS

247 - O Brasil acabou com a transmissão vertical de HIV como problema de saúde pública e foi o único país continental a alcançar esse marco. Entre os critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS), para ganhar certificação de eliminação, é necessário reduzir esse tipo de passagem para menos de 2% e obter cobertura maior que 95% para cuidados pré-natais. De acordo com o governo federal, o País registrou queda de 13% no número de óbitos por aids entre 2023 e 2024, com o total de mortes reduzido de mais de 10 mil para 9,1 mil, a menor taxa em mais de três décadas. A Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) entregou o certificado ao presidente Lula (PT) e ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na última quinta-feira (18).

Em termos conceituais, HIV é referente ao vírus (retrovírus da subfamília dos Lentiviridae), que ataca o sistema imunológico. Uma pessoa pode estar com HIV, mas não necessariamente terá sintomas de aids. Este último conceito é a infecção avançada do HIV, quando é detectada a falência das defesas imunológicas.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, comentou sobre o certificado. “Parabéns ao Brasil por se tornar o primeiro país da América do Sul – e o maior do mundo – a eliminar a transmissão vertical do HIV. Essa conquista demonstra que a eliminação é possível com diagnóstico precoce, tratamento adequado, acesso a serviços de saúde materna e parto seguro”, escreveu o etíope na rede social X.

O presidente Lula e o ministro Alexandre Padilha também se pronunciaram, na última quinta. “O sistema de saúde foi, muitas vezes, tão maltratado e tão mal reconhecido, mas acabou criando uma força entre a população e os especialistas como poucas vezes vimos. O SUS é motivo de orgulho para o Brasil e para o mundo, porque somos o único país com mais de 100 milhões de habitantes a contar com um sistema de saúde que se fortalece a cada dia", disse Lula.

"Estamos, cada vez mais, alcançando o compromisso assumido pelos constituintes quando o sistema foi criado: garantir que o povo mais humilde, as pessoas mais pobres e mais necessitadas, tenham o mesmo tratamento de saúde que a pessoa mais rica da cidade”.

Para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, quatro décadas após o primeiro registro da aids no Brasil, o país alcança um marco histórico em sua trajetória. “O Brasil é o maior país do mundo a eliminar a transmissão vertical do HIV", continuou.

"Os avanços que celebramos refletem uma construção coletiva, nacional e global, que consolidou no país o acesso gratuito à terapia antirretroviral e às estratégias modernas de prevenção. Hoje, o SUS garante acompanhamento integral às pessoas vivendo com o vírus e amplia, de forma contínua, o acesso a esquemas terapêuticos mais simples, eficazes e seguros”, acrescentou.

