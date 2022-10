Pai do Plano Real, Persio Arida declara voto em Lula no segundo turno

Segundo o economista, ‘a principal razão é contribuir com a defesa da democracia’ edit

Apoie o 247

ICL

Carta Capital - O economista Persio Arida, ex-presidente do Banco Central e do BNDES e um dos responsáveis pelo Plano Real, anunciou que votará em Lula (PT) no segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL), a ser disputado em 30 de outubro.

>>> Leia mais: Um dos formuladores do Plano Real, André Lara Resende declara voto em Lula no 1º turno

À Folha de S.Paulo, ele declarou que “a principal razão é contribuir com a defesa da democracia, que é o nosso bem maior”. Avaliou ainda que Bolsonaro “é um risco à estabilidade institucional e ao equilíbrio dos Poderes”.

>>> Leia mais: Armínio Fraga desiste de anular voto e declara apoio a Lula

Outros motivos, segundo Arida, envolvem o desempenho “muito ruim” na economia, setor em que o ex-capitão “não entregou o que prometeu”, como “abertura de mercado”, “reforma tributária” e “privatizações”. A preocupação com o meio ambiente também justifica o voto em Lula, de acordo com ele.

“Não existe, na minha opinião, uma justificativa para a permanência de Bolsonaro no poder”, avaliou o economista.

Leia a íntegra na Carta Capital.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Veja aqui.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.