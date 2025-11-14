Para combater o crime, Lula defende a oportunidade de estudar

247 - Como forma efetiva de combater o crime, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defende o aprofundamento das políticas de fomento à educação da juventude brasileira.

"Melhorar a qualidade do ensino das crianças é mais barato, um pé de meia também, do que manter um jovem na cadeia por falta de oportunidade de estudar", disse o presidente Lula em evento em Brasília-DF.

O evento celebrou o Ministério da Educação, que completou 95 anos de existência nesta sexta-feira (14).