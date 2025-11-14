TV 247 logo
      Para combater o crime, Lula defende a oportunidade de estudar

      Presidente discursou em evento do MEC

      O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a cerimônia de outorga da Ordem Nacional do Mérito Educativo, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) - Brasília (DF) - 14/11/2025 (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

      247 - Como forma efetiva de combater o crime, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defende o aprofundamento das políticas de fomento à educação da juventude brasileira. 

      "Melhorar a qualidade do ensino das crianças é mais barato, um pé de meia também, do que manter um jovem na cadeia por falta de oportunidade de estudar", disse o presidente Lula em evento em Brasília-DF. 

      O evento celebrou o Ministério da Educação, que completou 95 anos de existência nesta sexta-feira (14).

