Peça central na ascensão do fascismo no Brasil, MBL lança Gentili à presidência

247 – O grupo MBL, que teve papel central na disseminação de discurso de ódio e na ascensão do fascismo no Brasil, anunciou que pretende fundar um partido político e lançar a candidatura do humorista Danilo Gentili à presidência da República em 2026.

O anúncio foi feito pelo fundador do movimento, Kim Kataguiri (União-SP), no programa Flow Podcast: "a gente tem defendido e vamos construir para 2026 a candidatura do Danilo Gentili e ele vai disputar".

O grupo, que nasceu no seio do movimento golpista contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e se aliou a Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, pretende coletar as assinaturas necessárias para a criação do partido. A ideia, inclusive, é utilizar os shows do comediante para divulgar a sua candidatura e buscar assinaturas.

Gentili também é conhecido pelo antipetismo declarado, e também insinuou apoio a Bolsonaro em 2018, quando escreveu no Twitter que "com o Bolsonaro existe a dúvida que algo possa dar errado. Com o PT existe a certeza que tudo dará errado". Recentemente, o comediante fez um post de teor homofóbico contra o Padre Júlio Lancellotti e foi processado por isso.



