Perfis de autoridades somem temporariamente das buscas no Instagram

247 - O desaparecimento temporário de perfis de autoridades e figuras públicas na busca do Instagram gerou estranhamento entre usuários na quarta-feira (10). Ao tentarem localizar contas como as do presidente Lula, do pastor Silas Malafaia e de diversos parlamentares, internautas não encontravam os perfis na ferramenta de busca da rede social.

A instabilidade foi revelada pela coluna da jornalista Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, que constatou a falha ao tentar localizar as contas na manhã da quarta-feira (10). Segundo o jornal, seguidores de parlamentares do PSOL e do PT foram os primeiros a alertar sobre o problema, que impediu a visualização de perfis como os de Glauber Braga (PSOL-RJ), Sâmia Bonfim (PSOL-SP), Erika Hilton (PSOL-SP) e Talíria Petrone (PSOL-RJ). A apuração também mostrou que páginas como as dos deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP) não apareciam nas buscas, embora continuassem no ar. Já contas como as de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Jair Bolsonaro (PL) seguiam localizáveis normalmente.

Em nota, o Instagram atribuiu o episódio a uma falha interna. “Estamos cientes de que um problema técnico ocorrido hoje mais cedo afetou a capacidade das pessoas de buscar por contas no Instagram. O problema já foi resolvido e pedimos desculpas por qualquer inconveniente que isso possa ter causado”, declarou a empresa.

O PT reagiu ao episódio afirmando que a instabilidade expõe vulnerabilidades na dependência tecnológica do país. Para o partido, “o episódio só reforça a urgência de construirmos um caminho sólido para a soberania digital no país”. A legenda relatou ter se reunido com representantes da plataforma, que explicaram que a falha teria sido limitada ao sistema de busca e afetaria perfis de diferentes orientações políticas.

Mesmo diante da explicação, o partido manifestou preocupação com recorrências. Segundo a nota divulgada pela sigla, “não se trata de um episódio isolado: não é a primeira vez que surgem indícios de que as plataformas favorecem a extrema direita em detrimento do campo democrático e popular”. A Meta, controladora do Instagram, reafirmou que o problema atingiu uma variedade ampla de contas, inclusive de áreas sem relação com a política.