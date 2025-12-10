Perfis de políticos somem temporariamente da busca do Instagram

247 - A instabilidade na busca do Instagram gerou uma onda de questionamentos na manhã desta quarta-feira, após usuários relatarem que não conseguiam encontrar perfis de diversas figuras públicas. A situação envolveu nomes da esquerda e da direita e ganhou grande repercussão nas redes sociais.

A falha ocorreu por volta das 10h15, quando o portal testou a ferramenta de busca e observou que contas como a do presidente Lula não apareciam. A mesma inconsistência foi identificada em perfis de outros políticos, enquanto nomes como Jair Bolsonaro, Geraldo Alckmin, Guilherme Boulos e Fernando Haddad continuavam sendo exibidos normalmente.

Uma nova verificação realizada às 11h30 mostrou que as contas que haviam “desaparecido” haviam retornado à busca do Instagram. A empresa responsável pela plataforma, a Meta, foi questionada pelo portal, mas ainda não apresentou esclarecimentos sobre o episódio.

A lista de perfis que ficaram temporariamente fora do ar inclui o presidente Lula (PT); Erika Hilton (PSOL-SP), deputada federal; Gleisi Hoffmann (PT), ministra da Secretaria de Relações Institucionais; Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal; Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal; Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador; Carlos Bolsonaro (PL), vereador do Rio de Janeiro; Caroline de Toni (PL-SC), deputada federal; e Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo.

O Partido dos Trabalhadores divulgou nota criticando a plataforma e acusando o Instagram de esconder perfis de lideranças da sigla. Em comunicado, o PT afirmou: "O Instagram está te impedindo de ver o perfil do presidente Lula! Hoje o Instagram está escondendo o perfil do presidente Lula e de outras figuras aliadas nas ferramentas de busca da plataforma! Isso é inadmissível e deve ser denunciado por todos nós! As big techs, empresas donas das principais redes sociais, se vendem como espaços democráticos, mas estão tentando determinar o que você pode ver!"