Boulos afirma que Lula rejeita PL da Dosimetria e critica truculência contra Glauber

247 - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, voltou a criticar nesta quarta-feira a aprovação, pela Câmara dos Deputados, do projeto que reduz penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro e pela tentativa de ruptura institucional.

Boulos destacou que a análise final sobre possível veto, caso o texto avance no Senado, será do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, embora a prerrogativa seja exclusiva do chefe do Executivo, Lula já manifestou discordância sobre a dosimetria aprovada pelos parlamentares. “A decisão sobre vetar o projeto (se for aprovado no Senado) é do presidente, mas logicamente o presidente é contrário, não apoia esse tipo de manobra”, afirmou.

O ministro esteve no Congresso pela manhã para participar de uma audiência pública sobre o fim da escala 6x1 — pauta que ele defende — e também de uma sessão da comissão especial responsável por analisar o tema. Sua presença marcou a entrada formal do Palácio do Planalto nas negociações, após o impasse gerado pelo relatório do deputado Luiz Gastão (PSD-CE), que frustrou setores que esperavam pela extinção do atual regime de jornada.

Durante sua passagem pela Câmara, Boulos também condenou o episódio envolvendo o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), retirado à força da cadeira da Presidência da Casa enquanto protestava contra a decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de pautar sua cassação. O ministro classificou a ação como um sinal negativo do Parlamento.

“Ontem foram dados sinais muito ruins pelo Congresso. Além dessa atitude truculenta em relação ao Glauber e ao parlamento de maneira geral, à imprensa de maneira geral, você teve a aprovação da dosimetria, da redução de pena para criminosos, incluindo Jair Bolsonaro, num acordão em que nós não fizemos parte, o governo não fez parte, a esquerda não fez parte. Repudiamos esse acordo que levou à dosimetria ser votada. Essa é a pauta do povo brasileiro”, declarou.

Boulos também se solidarizou com jornalistas que sofreram agressões e foram impedidos de acompanhar a retirada de Glauber do plenário. Segundo relatos, a Câmara barrou a atuação de profissionais de imprensa durante o protesto, expulsando repórteres do plenário e das galerias. No momento em que policiais legislativos se preparavam para retirar o deputado à força, o sinal da TV Câmara foi interrompido. Já no Salão Verde, jornalistas foram empurrados enquanto a Polícia Legislativa conduzia o parlamentar para fora do plenário.