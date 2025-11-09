TV 247 logo
      "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira" é o tema da redação do Enem

      Neste ano, o Enem registrou um crescimento expressivo no número de participantes com mais de 60 anos

      "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira" é o tema da redação do Enem (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

      Tema da redação, anunciado pelo ministro da Educação, destaca o aumento de idosos entre os candidatos e reforça debate sobre o futuro demográfico do país

      247 - O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 é “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, conforme anúncio feito neste domingo (9) pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), em seu perfil na rede social X. 

      Neste ano, segundo o g1, o Enem registrou um crescimento expressivo no número de participantes com mais de 60 anos: 17.192 inscritos, o que representa um aumento de 191% em relação a 2022. Entre os estados com mais candidatos idosos, destacam-se o Rio de Janeiro (3.087), São Paulo (2.367) e Minas Gerais (1.997).

      Reflexão sobre o envelhecimento e seus impactos sociais

      O envelhecimento da população brasileira tem sido tema recorrente em estudos e debates públicos. De acordo com o último Censo, a partir de 2042, a população do país deve começar a diminuir, e em 2070, mais de um terço dos brasileiros terá 60 anos ou mais. 

      Ainda não foram divulgados os textos de apoio nem as instruções específicas da prova de redação, mas o assunto é considerado um desafio atual e relevante para o futuro do país.

      Estrutura da prova e temas anteriores

      A primeira etapa do Enem 2025 ocorre neste domingo (9), com as provas de Linguagens, Códigos e Ciências Humanas, além da redação. No domingo seguinte (16), será aplicada a segunda etapa, com questões de Matemática e Ciências da Natureza. O exame segue sendo a principal via de acesso ao ensino superior no Brasil, permitindo a disputa por vagas em universidades públicas e privadas.

      Nos últimos anos, o Enem tem proposto temas que estimulam reflexões sociais e culturais. Entre eles:

      • 2024: Desafios para a valorização da herança africana no Brasil
      • 2023: Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil
      • 2022: Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil
      • 2021: Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil

