"Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira" é o tema da redação do Enem

Tema da redação, anunciado pelo ministro da Educação, destaca o aumento de idosos entre os candidatos e reforça debate sobre o futuro demográfico do país

247 - O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 é “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, conforme anúncio feito neste domingo (9) pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), em seu perfil na rede social X.

Neste ano, segundo o g1, o Enem registrou um crescimento expressivo no número de participantes com mais de 60 anos: 17.192 inscritos, o que representa um aumento de 191% em relação a 2022. Entre os estados com mais candidatos idosos, destacam-se o Rio de Janeiro (3.087), São Paulo (2.367) e Minas Gerais (1.997).

Reflexão sobre o envelhecimento e seus impactos sociais

O envelhecimento da população brasileira tem sido tema recorrente em estudos e debates públicos. De acordo com o último Censo, a partir de 2042, a população do país deve começar a diminuir, e em 2070, mais de um terço dos brasileiros terá 60 anos ou mais.

Ainda não foram divulgados os textos de apoio nem as instruções específicas da prova de redação, mas o assunto é considerado um desafio atual e relevante para o futuro do país.

Estrutura da prova e temas anteriores

A primeira etapa do Enem 2025 ocorre neste domingo (9), com as provas de Linguagens, Códigos e Ciências Humanas, além da redação. No domingo seguinte (16), será aplicada a segunda etapa, com questões de Matemática e Ciências da Natureza. O exame segue sendo a principal via de acesso ao ensino superior no Brasil, permitindo a disputa por vagas em universidades públicas e privadas.

Nos últimos anos, o Enem tem proposto temas que estimulam reflexões sociais e culturais. Entre eles: