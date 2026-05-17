Pesquisas AtlasIntel e Datafolha medem impacto político de crise envolvendo Flávio Bolsonaro

247 - Dois dos principais institutos de pesquisa do país já registraram no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) novas sondagens nacionais sobre a disputa presidencial de 2026 em meio à repercussão dos áudios envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. As pesquisas serão conduzidas pela AtlasIntel e pelo Datafolha nas próximas semanas.

As informações foram publicadas originalmente pela revista Veja, que destacou a expectativa do mercado político em torno dos efeitos do episódio sobre a corrida presidencial. O caso ganhou repercussão após a divulgação de mensagens nas quais Flávio Bolsonaro solicita recursos milionários para financiar o filme Dark Horse, produção relacionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

A nova rodada da AtlasIntel começou a ser coletada em 13 de maio, mesmo dia em que os áudios vieram a público. O levantamento seguirá até domingo, 18 de maio, com divulgação prevista para terça-feira, 19. Já o Datafolha registrou pesquisa com entrevistas entre os dias 20 e 22 de maio, com publicação programada para o próprio dia 22.

AtlasIntel tenta captar impacto imediato da crise

A avaliação nos bastidores é de que a AtlasIntel poderá identificar os primeiros reflexos eleitorais do caso envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Como a coleta teve início simultaneamente à divulgação dos áudios, o instituto deve medir se houve reação rápida do eleitorado diante da crise política.

Segundo o registro apresentado ao TSE, a AtlasIntel ouvirá 1.200 eleitores em todo o país. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Os dados também poderão indicar se a polarização entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro permanece consolidada mesmo após a repercussão do episódio.

Datafolha fará pesquisa após consolidação da repercussão

O levantamento do Datafolha entrará em campo alguns dias depois da intensificação do debate político sobre o caso. Por isso, a expectativa é que o instituto consiga medir os efeitos da repercussão já consolidada sobre a imagem de Flávio Bolsonaro e sobre o cenário eleitoral de 2026.

A pesquisa do Datafolha prevê entrevistas com 2.004 eleitores em todo o território nacional. O instituto informou margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral ocorreu em 16 de maio.

Nos bastidores políticos, o levantamento é visto como um importante termômetro para avaliar se o episódio pode provocar mudanças mais duradouras na disputa presidencial ou se a polarização continuará predominando no cenário eleitoral brasileiro.

Corrida presidencial segue sob forte polarização

As pesquisas mais recentes indicam um cenário apertado entre Lula e Flávio Bolsonaro, com registros de empate técnico em simulações de segundo turno e vantagem reduzida do atual presidente no primeiro turno.

Além do impacto direto sobre os dois principais polos políticos, os novos levantamentos também devem avaliar o desempenho de nomes que tentam se consolidar como alternativas fora da polarização nacional.

Entre os possíveis candidatos monitorados pelas pesquisas aparecem governadores como Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil), que buscam ampliar espaço no debate eleitoral visando a disputa presidencial de 2026.