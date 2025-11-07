Petrobras firma parceria de R$ 113 milhões com a UFBA para capturar CO₂

247 - A Petrobras anunciou a assinatura de um termo de cooperação com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), que inclui a participação administrativa da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (Fapex), para a execução de um projeto piloto de Captura e Estocagem de Carbono (CCS) em ambiente marinho raso. O investimento total será de R$ 113,2 milhões, divididos em duas parcelas — a primeira de R$ 110 milhões e a segunda de R$ 3,2 milhões.

De acordo com informações divulgadas pela companhia e publicadas pelo Broadcast, o prazo inicial da parceria é de três anos — 1.095 dias — com possibilidade de prorrogação. O projeto tem como objetivo aprimorar a medição, o monitoramento e a verificação (MMV) das emissões de CO₂ em plantas de CCS, um passo considerado estratégico para a redução das emissões industriais e o avanço da transição energética no país.

Segundo a estatal, o investimento permitirá a aquisição de equipamentos, materiais permanentes e a adaptação de laboratórios voltados à pesquisa e desenvolvimento de metodologias avançadas de detecção de vazamentos de CO₂. “O Termo de Cooperação vai viabilizar a aquisição de equipamentos, materiais permanentes e adaptações laboratoriais voltados para projetos de PD&I e desenvolvimento de metodologias avançadas para a medição, monitoramento e verificação (MMV) de vazamentos de CO₂ em plantas de CCS em ambientes marinhos rasos”, explicou a Petrobras em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A companhia ressaltou que as novas tecnologias possibilitarão testar abordagens inovadoras para identificar e quantificar pequenas emissões de CO₂, adaptando-as às condições geológicas específicas do litoral Sudeste. O objetivo é desenvolver protocolos “robustos e economicamente viáveis para a identificação precoce e o controle de vazamentos”, o que contribuirá para a segurança e eficácia dos projetos de CCS no Brasil.