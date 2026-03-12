Petrobras recolhe R$ 277,6 bilhões em tributos e lidera arrecadação nacional em 2025

247 A Petrobras recolheu R$ 277,6 bilhões em tributos e participações governamentais no Brasil ao longo de 2025, consolidando-se como a maior contribuinte do país. O valor representa aproximadamente 7% de toda a arrecadação nacional no período e corresponde a uma média de R$ 1,1 bilhão pagos por dia útil.

O montante representa aumento de 3% em relação a 2024 e reflete a forte participação da companhia no financiamento das contas públicas brasileiras. Os recursos arrecadados abrangem tributos federais, estaduais e municipais, além das participações governamentais pagas pelas empresas que exploram e produzem petróleo e gás natural no país.

Ao comentar os resultados, o diretor financeiro e de Relacionamento com Investidores da Petrobras, Fernando Melgarejo, ressaltou o impacto da contribuição da estatal para o desenvolvimento nacional.

“Temos orgulho de ser o maior contribuinte do Brasil e, por meio do pagamento de tributos, colaborar no desenvolvimento socioeconômico do país, garantindo os recursos para investimentos públicos em áreas como saúde, educação, infraestrutura e segurança. Nos últimos cinco anos, a companhia pagou mais de R$ 1,3 trilhão em tributos e participações governamentais, valor que foi distribuído entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios”, afirmou.

Na esfera federal, a Petrobras foi responsável por 6% da arrecadação total. Em 2025, foram pagos R$ 161,9 bilhões à União. Desse total, R$ 68,6 bilhões correspondem às chamadas participações governamentais, compensações financeiras relacionadas à exploração de petróleo e gás.

Entre esses valores, os royalties somaram R$ 39,7 bilhões, enquanto a participação especial alcançou R$ 21,5 bilhões. Esses recursos são destinados ao governo federal e posteriormente repartidos com estados e municípios produtores.

Nos estados, a principal contribuição ocorreu por meio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Ao longo de 2025, a Petrobras recolheu R$ 113,8 bilhões desse tributo, valor equivalente a cerca de 14% de toda a arrecadação estadual nas 27 unidades da federação.

No âmbito municipal, a empresa destinou R$ 1,9 bilhão em tributos distribuídos entre 271 municípios localizados em 21 estados e no Distrito Federal.

Os valores recolhidos incluem tributos próprios decorrentes das operações da companhia, além de impostos retidos em transações comerciais com clientes e fornecedores, nos casos em que a Petrobras atua como responsável ou substituta tributária, conforme previsto na legislação brasileira.