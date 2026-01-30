PF abre segundo processo disciplinar contra Eduardo Bolsonaro

247 - A Corregedoria da Polícia Federal (PF) no Rio de Janeiro abriu um processo administrativo disciplinar sumário contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por faltas não justificadas ao serviço. O procedimento foi instaurado após o ex-parlamentar não retornar ao cargo de escrivão da corporação depois do fim de seu mandato.O novo processo administrativo, segundo o G1, foi aberto na última terça-feira (27). Segundo a Polícia Federal, o procedimento pode levar à demissão do servidor, caso seja confirmada a ausência sem justificativa legal.

Processo foi aberto após perda do mandato

De acordo com a portaria da Corregedoria da PF, o processo vai apurar a responsabilidade de Eduardo Bolsonaro por ter, supostamente, se ausentado ao serviço de forma intencional e sem justificativa por mais de 30 dias consecutivos após a perda do mandato de deputado federal, ocorrida em 18 de dezembro de 2025. O texto da portaria indica que a apuração trata especificamente de faltas não justificadas, o que pode configurar abandono do cargo de escrivão na Polícia Federal.

Ausência ao cargo de escrivão

Eduardo Bolsonaro perdeu o mandato parlamentar em dezembro do ano passado. Após isso, a Polícia Federal determinou o retorno do ex-deputado ao cargo de escrivão, o que não ocorreu. O processo atualmente em curso é diferente de outro procedimento administrativo aberto em setembro do ano passado. Neste novo caso, a apuração se concentra exclusivamente nas faltas não justificadas ao serviço após o término do mandato.

Eduardo Bolsonaro está nos EUA

Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025. Ao deixar o Brasil, ele afirmou que estava sendo perseguido pela Justiça. O ex-deputado é réu por coação no curso do processo em razão de sua atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras.

Nesta sexta-feira (30), Eduardo publicou uma foto ao lado do irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), durante uma visita ao Bahrein. Na publicação, ele escreveu: “satisfação encontrar Sheik Salman bin Hamad Al Khalifa, Príncipe Herdeiro e Primeiro-Ministro do Reino do Bahrein, junto com senador Flávio Bolsonaro”. Flávio Bolsonaro, filho mais velho de Jair Bolsonaro, tem se colocado como pré-candidato à Presidência da República em 2026, com o apoio do ex-mandatário.