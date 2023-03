PF acha R$ 270 mil em dinheiro na casa de filho de desembargador suspeito de venda de sentenças a traficantes

Se condenados, as penas do advogado Ravik Ribeiro e de Candido Ribeiro filho podem chegar a 12 anos de prisão edit

247 - Policiais federais encontraram nesta terça-feira (14), no Maranhão, R$ 270 mil em dinheiro vivo em um cofre na casa do advogado Ravik Ribeiro, filho do desembargador Candido Ribeiro, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), em Brasília (DF). Os dois são investigados na "Operação Habeas Pater", deflagrada nesta terça-feira (14) pela Polícia Federal.

O magistrado é suspeito de vender sentenças judiciais a traficantes. Se condenados, as penas do desembargador e do filho podem chegar a 12 anos de prisão. O filho do desembargador terá de explicar aos policiais a origem dos valores e por que mantinha tanto dinheiro em casa.

Os mandados foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), tribunal competente para investigar desembargadores. Na decisão em que autorizou as buscas, a ministra Laurita Vaz citou o fato de que o julgamento do pedido de HC do traficante foi tirado de pauta durante as férias do desembargador, e o fato de a liberdade ter sido concedida.

"A fundada suspeita de ter havido uma composição entre os investigados para obtenção de decisão favorável a Leonardo é robustecida, ainda, pelo fato de que a ordem foi efetivamente concedida, a partir de voto favorável do desembargador, depois de o respectivo Habeas Corpus ter sido adiado, quando este estava de férias, circunstância que vai ao encontro do conteúdo dos diálogos e mensagens interceptadas entre os investigados", disse a ministra.

A PF iniciou nesta terça duas operações. Uma delas, intitulada "Habeas Pater", investiga suspeita de corrupção ativa e passiva, com mandados de busca e apreensão em Brasília, Belo Horizonte (MG) e São Luís (MA). Os mandados foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), tribunal competente para investigar desembargadores.

Em outra operação, a Flight Level 2, da PF, os mandados são cumpridos nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. Investigadores identificaram compras de imóveis, veículos de luxo, joias e criptoativos sem que os rendimentos declarados justificassem os bens materiais. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa, com penas que, somadas, podem chegar a 38 anos de prisão.

*Com informações do Conjur

