PF articula coalizão sul-americana para combater tráfico de drogas, armas e crimes ambientais

247 - A Polícia Federal anunciou avanços na criação de uma coalizão sul-americana de enfrentamento ao crime organizado. A informação foi divulgada após reunião entre o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o secretário-geral da Interpol, Valdecy Urquiza, durante a Cúpula do G7, na França.

Segundo Andrei Rodrigues, a iniciativa prevê a atuação conjunta dos 12 países da América do Sul, com apoio da estrutura da Interpol na região. O projeto será coordenado pela Polícia Federal e contará com integração tecnológica, compartilhamento de dados e cooperação operacional entre as forças de segurança.

"Avançamos nas tratativas a respeito de uma coalizão, do lançamento de uma coalizão Sul, ou seja, utilizando o escritório da Interpol para a América do Sul, na cidade de Buenos Aires, com a tecnologia, com base de dados, com o pessoal, com projeto do Ministério da Justiça, coordenado pela Polícia Federal, onde nós vamos reunir os 12 países sul-americanos num grande esforço conjunto para enfrentar", afirmou Rodrigues.

De acordo com o diretor-geral da PF, a articulação regional terá como foco o combate a diferentes modalidades de crime organizado que atuam além das fronteiras nacionais.

Além da criação da coalizão, Rodrigues informou que o encontro também abordou uma nova ferramenta lançada pela Interpol para rastreamento e recuperação de bens vinculados ao crime organizado.

"Tratamos também de uma novidade da Interpol, que é a difusão prateada, que busca, na verdade, a recuperação de ativos", disse.

O diretor-geral destacou que as organizações criminosas dependem de sua capacidade financeira para manter suas atividades e que o enfraquecimento econômico dessas estruturas é uma das principais estratégias das autoridades de segurança pública.

"O grande esforço das agências de segurança do mundo inteiro é enfrentar o poder econômico do crime", ressaltou.

Ao comentar os resultados obtidos pela Polícia Federal, Rodrigues afirmou que a corporação ampliou as ações de descapitalização das organizações criminosas.

"A Polícia Federal brasileira tem feito isso com muita intensidade. Ano passado, retiramos mais de 10 bilhões do crime organizado", declarou.

Segundo ele, a ampliação da cooperação internacional poderá aumentar a capacidade de localização de bens ocultos e recursos financeiros mantidos por criminosos em diferentes países.

"Agora, com essa nova iniciativa e essa parceria, não só do Brasil, mas de todos os países com a Interpol, vai ser possível ampliar essa capacidade operacional e alcançar patrimônios ocultos no mundo inteiro", afirmou.

Ao concluir, o diretor-geral da Polícia Federal classificou a iniciativa como um passo importante para fortalecer a cooperação regional e internacional no combate ao crime organizado.