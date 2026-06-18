Lula e diretor da PF não foram avisados sobre operação contra Jaques Wagner

247 - A operação contra o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, surpreendeu o Palácio do Planalto e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que não havia sido informado de que o parlamentar era o principal alvo da ação deflagrada nesta quinta-feira (18) no âmbito da investigação sobre fraudes relacionadas ao Banco Master, informa a Folha de São Paulo.

Andrei Rodrigues acompanhava o presidente Lula (PT) durante a agenda do G7, na França, antes de ser surpreendido pela operação. A ação teve como principal alvo Jaques Wagner e provocou reação no governo, já que, em episódios anteriores envolvendo integrantes da administração federal, a cúpula da PF costumava ser informada previamente, ainda que poucas horas antes do cumprimento das medidas.

Um dos exemplos citados foi a operação sobre fraudes no INSS, que levou à prisão de Alessandro Stefanutto, então presidente do órgão, sob suspeita de receber propina de envolvidos no esquema. Na ocasião, Andrei Rodrigues foi pessoalmente ao Palácio da Alvorada comunicar o caso ao presidente Lula.

Desta vez, porém, o procedimento foi diferente. O relator da investigação sobre o Banco Master no Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, já havia determinado que os desdobramentos do inquérito não deveriam ser comunicados à cúpula da PF. Com isso, a direção da corporação e o próprio Planalto não teriam recebido informação prévia sobre os alvos da operação.

A ausência de aviso provocou desgaste interno. Poucas horas depois da deflagração da ação, o nome de Andrei Rodrigues passou a ser alvo de críticas no Palácio do Planalto, em meio à surpresa causada pela operação envolvendo o líder do governo no Senado.

No meio político, integrantes da base governista admitem que havia expectativa de que o PT da Bahia pudesse ser alcançado por alguma medida no contexto das investigações sobre o Banco Master. Ainda assim, aliados do governo afirmam que foram surpreendidos pela forma como a operação desta quinta-feira foi deflagrada.