PF apreende US$ 55 mil e 33 mil euros em endereços ligados a Jaques Wagner

247 - A Polícia Federal apreendeu US$ 55 mil e 33 mil euros, o equivalente a cerca de R$ 441 mil em valores atuais, em endereços ligados ao senador Jaques Wagner (PT-BA), durante o cumprimento de mandados da 9ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (18). A operação tem como foco a investigação de possíveis irregularidades financeiras envolvendo o Banco Master.

Os agentes localizaram US$ 49 mil em dinheiro vivo no quarto de hotel onde Wagner mora, no Distrito Federal. Outros 33 mil euros e US$ 6.175 foram encontrados em endereços associados ao parlamentar na Bahia.

Autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que teve como um dos alvos o senador Jaques Wagner. A investigação mira, em tese, crimes financeiros, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e delitos conexos.

A PF aponta uma possível relação ilícita entre gestores do Banco Master, especialmente Augusto Ferreira Lima e Daniel Bueno Vorcaro, e Jaques Wagner. O senador é descrito no documento como suposto beneficiário central de vantagens econômicas indevidas, que teriam sido estruturadas direta ou indiretamente por meio de familiares, pessoas de confiança e empresas vinculadas ao grupo investigado.

A apuração foi dividida em três eixos principais. O primeiro trata da possível aquisição do apartamento 1.702 do empreendimento Poème Horto, em Salvador, avaliado em cerca de R$ 2,45 milhões, com suspeita de uso de empresa interposta para ocultar o beneficiário final. O segundo envolve pagamentos e repasses à BN Financeira Ltda. e a outras empresas associadas ao núcleo familiar de Wagner, incluindo uma transferência de R$ 3,5 milhões feita pela PKL One Participações S.A. O terceiro examina suposta atuação parlamentar do senador em temas de interesse do Banco Master, como crédito consignado, Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e a operação de potencial aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB).

A Polícia Federal demonstra, em relatório, proximidade entre Wagner e Augusto Ferreira Lima, citando deslocamentos em aeronaves privadas, envio de contatos de pilotos e ingressos para shows no exterior.