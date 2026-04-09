PF deflagra 2ª fase da 'Operação Vem Diesel' voltada à fiscalização de estabelecimentos ligados à venda de gás de botijão

247 - A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (9), a segunda fase da Operação Vem Diesel, voltada à fiscalização de estabelecimentos que atuam na distribuição e revenda de gás de botijão. A ação integra uma força-tarefa com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

De acordo com informações oficiais divulgadas pela própria PF, a operação mobilizou equipes em 24 cidades, distribuídas por 15 estados e o Distrito Federal. Ao todo, 55 estabelecimentos foram alvo das fiscalizações, incluindo distribuidoras e revendedoras de GLP, o gás liquefeito de petróleo.

As equipes envolvidas são formadas por agentes da ANP, Procons e policiais federais. O objetivo é verificar possíveis irregularidades relacionadas à comercialização do produto, com foco no aumento de preços e em práticas que possam afetar a concorrência.

Entre os pontos investigados estão a eventual fixação de preços entre empresas concorrentes, com o objetivo de controlar o mercado, além de outras práticas consideradas abusivas que possam gerar prejuízo aos consumidores.

Apuração de irregularidades

Segundo a PF, eventuais indícios de infrações identificados durante as fiscalizações serão encaminhados para investigação. Os casos podem envolver crimes contra a ordem tributária, econômica, a economia popular e as relações de consumo.

A corporação informou que, a partir dessas constatações, serão adotadas as medidas necessárias para apurar a possível responsabilidade dos envolvidos.