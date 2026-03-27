Operação Vem Diesel: PF intensifica fiscalização em postos de combustíveis

247 - A Polícia Federal e órgãos de defesa do consumidor iniciaram, nesta sexta-feira (27), uma ampla operação de fiscalização em postos de combustíveis em diferentes regiões do Brasil. A iniciativa, batizada de Operação Vem Diesel, ocorre simultaneamente nas capitais de 11 estados e no Distrito Federal, com o objetivo de identificar possíveis irregularidades que possam prejudicar os consumidores.

A ação integra uma força-tarefa composta pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), pela Polícia Federal e pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), além da participação de Procons estaduais. As informações foram divulgadas pela própria Polícia Federal.

As equipes de fiscalização atuam diretamente nos postos para verificar eventuais aumentos abusivos nos preços dos combustíveis, bem como práticas como a combinação de valores entre empresas concorrentes, o que pode configurar controle de mercado. Também estão sendo apuradas outras condutas que possam ferir os direitos dos consumidores.

De acordo com a operação, qualquer irregularidade identificada que aponte indícios de crimes contra a ordem econômica, tributária ou contra as relações de consumo será encaminhada à Polícia Federal. Caberá ao órgão aprofundar as investigações para apurar autoria e materialidade dos possíveis delitos.

A ofensiva ocorre em meio a preocupações com oscilações nos preços dos combustíveis e busca garantir maior transparência e equilíbrio no mercado, reforçando a fiscalização sobre práticas que possam impactar diretamente o bolso do consumidor brasileiro.