PF deflagra 9ª fase da Operação Compliance Zero

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a 9ª fase da Operação Compliance Zero para apurar a possível participação de agente público em um esquema de irregularidades envolvendo instituições do sistema financeiro nacional.

A nova etapa da investigação tem como foco suspeitas relacionadas a práticas que, em tese, podem configurar crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A apuração é conduzida no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades ligadas ao sistema financeiro nacional.

Mandados são cumpridos em três unidades da federação

Ao todo, policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal e são executadas nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal.

Além das buscas, também estão sendo cumpridas medidas cautelares diversas da prisão. Entre elas estão a proibição de contato entre investigados, a suspensão de passaportes e o uso de monitoração eletrônica.

Investigação mira possíveis crimes financeiros e corrupção

Segundo a PF, os fatos sob investigação podem caracterizar, em tese, corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A operação busca reunir elementos para esclarecer a eventual atuação de agente público no esquema investigado.

A 9ª fase da Operação Compliance Zero reforça a atuação da PF em apurações sobre irregularidades no sistema financeiro nacional, com medidas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal e executadas simultaneamente em diferentes unidades da federação.