Motta admite viagem a Lisboa custeada por Vorcaro

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), admitiu a interlocutores ter viajado a Lisboa em um jato de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, e ter tido despesas de hospedagem custeadas pelo banqueiro. Motta também reconheceu que o convite para a viagem partiu do senador Ciro Nogueira (PP-PI), segundo o G1. A revelação ocorre em meio à divulgação de documentos da Polícia Federal sobre o caso Vorcaro.

A declaração de Motta foi feita após o Supremo Tribunal Federal (STF) retirar o sigilo de documentos enviados pela PF. O relatório faz parte do material produzido na Operação Compliance Zero, que investiga possíveis fraudes financeiras relacionadas ao Banco Master.

Relatório aponta divergência sobre diárias

De acordo com a PF, a versão de que Vorcaro teria bancado apenas duas diárias para Motta na capital portuguesa diverge dos elementos reunidos pelos investigadores. No relatório, a corporação afirma que o banqueiro pagou cinco dias de hospedagem, enquanto a fatura analisada menciona sete diárias.

O documento cita conversas entre Vorcaro e um auxiliar nas quais o então banqueiro afirma que precisaria de dois quartos em Lisboa para “Ciro e Hugo”. Poucos dias depois dessas mensagens, o auxiliar informou que haveria duas suítes disponíveis no hotel Four Seasons.

Em outra troca de mensagens, o auxiliar pediu que Vorcaro enviasse “a lista dos homens”. Como resposta, o banqueiro encaminhou uma lista de nomes que incluía Ciro Nogueira e Hugo Motta.

PF cita pedido de discrição e segurança

Os investigadores também destacaram um áudio enviado por Vorcaro ao auxiliar, no qual ele demonstra preocupação com privacidade e segurança no local. Na mensagem, o banqueiro pede atenção especial para evitar exposição dos presentes.

“Leo, preciso muito que você dê uma atenção na questão de segurança. Cidade está lotada, eu tive lá no lugar agora. Tive uma reunião lá no clube. Tem que ter certeza que o lugar em frente ao restaurante também esteja privatizado porque senão dá pra ver tudo lá dentro. Tem que ter alguém lá embaixo, quando você sai do elevador já dá para ver tudo, quem tá, o que está acontecendo”, disse Vorcaro no áudio.

Segundo o relatório, o auxiliar respondeu apenas: “Ok".

Investigadores cruzaram fatura e mensagens

A PF afirma ter cruzado as informações das conversas com documentos encontrados nos e-mails de Vorcaro. Entre os registros analisados está uma fatura referente a uma viagem a Lisboa em junho de 2024, apontada pelos investigadores como a mesma mencionada nas mensagens.

“O confronto dessas informações com as conversas mantidas no mesmo período, já mencionadas, permite identificar elementos coincidentes que reforçam a conclusão de que determinados pagamentos se referem à hospedagem de Ciro Nogueira e Hugo Motta”, diz o relatório.

Segundo a PF, as diárias relacionadas ao caso custaram 3.155,71 euros. Pela cotação da época, o valor correspondia a aproximadamente R$ 18.256,21.