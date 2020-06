PF deflagra operação contra governador do AM por suspeita de desvio na compra de respiradores

247 - O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), é alvo de buscas e bloqueio de bens na Operação Sangria, deflagrada nesta terça-feira (30) pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal (MPF), por supostas fraudes e desvios na compra de respiradores destinados ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A informação é do portal G1.

Em nota enviada ao G1, o governo do estado do AM disse que "aguarda o desenrolar e informações mais detalhadas da operação que a Polícia Federal realiza em Manaus para, posteriormente, se pronunciar sobre a ação".

A Operação Sangria cumpre mandados de prisão temporária contra oito pessoas e buscas e apreensões em 14 endereços. Com bloqueios de bens no valor estimado de R$ 2,976 milhões, de 13 titularidades diferentes de pessoas físicas e jurídicas, incluindo o próprio governador do Estado. As medidas foram determinadas pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Francisco Falcão.

