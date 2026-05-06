PF e PGR rejeitaram conteúdo prévio da delação de Vorcaro

247 - A PF e a PGR cobraram mais dados de delação de Vorcaro depois que investigadores avaliaram que a proposta inicial não trouxe novidades sobre a Operação Compliance Zero, e a defesa do banqueiro apresentou novos anexos para tentar avançar em um possível acordo de colaboração premiada. As informações são do G1.

Os documentos foram entregues nesta terça-feira (5), após uma reunião rápida realizada na segunda-feira (4) entre os advogados de Daniel Vorcaro, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal. O material reúne anexos com os termos da delação separados por assunto e será analisado nas próximas semanas pelos investigadores.

Segundo a apuração, uma proposta preliminar havia sido apresentada cerca de duas semanas antes, mas foi considerada insuficiente por policiais federais e procuradores que atuam no caso. A avaliação foi a de que o conteúdo inicial não acrescentava fatos relevantes ao que já havia sido apurado no inquérito da Operação Compliance Zero.

De acordo com fontes a par das investigações, a versão preliminar da colaboração mencionava situações e diálogos que já eram de conhecimento dos investigadores. Para PF e PGR, o material não apresentou elementos novos capazes de impulsionar as apurações ou ampliar a compreensão sobre a estrutura investigada.

Investigadores esperam informações mais robustas

A principal cobrança feita à defesa foi por dados mais consistentes. Segundo a reportagem, Vorcaro não teria citado nomes que estariam no topo da hierarquia da organização investigada, embora o envolvimento dessas pessoas já tivesse sido identificado pelos investigadores.

A entrega dos anexos nesta semana é vista como uma resposta direta a essas cobranças. A partir da formalização do novo material, a PF e a PGR afirmam que precisarão de tempo para avaliar o conteúdo antes de qualquer avanço na negociação.

A recusa a uma proposta inicial de delação é considerada comum nesse tipo de procedimento. Em geral, os investigadores analisam se o colaborador apresenta informações inéditas, provas ou caminhos capazes de contribuir de forma efetiva para o andamento do inquérito.

Não há negociação com pastor ligado a Vorcaro

No atual estágio das tratativas, não há negociação de delação premiada com a defesa do pastor Fabiano Zettel, apontado como braço-direito de Vorcaro. A informação foi relatada no contexto das apurações sobre a Operação Compliance Zero.

A ausência de negociação com Zettel reforça que o foco dos investigadores, neste momento, está na avaliação dos anexos apresentados pela defesa de Vorcaro e na checagem da utilidade das informações entregues.

Perícia em celulares ainda não foi concluída

Além da análise dos anexos da delação, os investigadores seguem examinando aparelhos celulares ligados a Vorcaro. De acordo com a apuração, a perícia de todos os telefones ainda não foi concluída.

A avaliação preliminar é que o conteúdo mais relevante estava no celular principal, que já passou por perícia. Outros aparelhos analisados posteriormente, usados por Vorcaro enquanto ele estava em prisão domiciliar no fim do ano passado, não teriam acrescentado elementos importantes à investigação.

Ainda segundo interlocutores do caso, a perícia tenta extrair dados de um dos aparelhos. O resultado dessa análise poderá ajudar os investigadores a verificar se há novos elementos capazes de complementar o inquérito da Operação Compliance Zero.