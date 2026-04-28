PL vai ao TSE para tentar limitar pronunciamento de Lula no 1º de maio

247 - O Partido Liberal (PL) acionou nesta terça-feira (28) o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o objetivo de impor restrições ao pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve realizar por ocasião do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio. As informações foram divulgadas originalmente pelo jornal O Globo.

Na ação, a sigla solicita a concessão de uma liminar para que Lula seja impedido de utilizar o espaço institucional para fazer “promoção pessoal” ou estabelecer “associação direta de sua imagem a políticas públicas”. O partido também quer que o presidente seja proibido de direcionar críticas a adversários políticos ou a gestões anteriores, como a do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Pedido de neutralidade institucional

O PL argumenta que o pronunciamento deve respeitar o princípio da “neutralidade institucional”, evitando qualquer conteúdo que possa ser interpretado como propaganda eleitoral antecipada. Entre os pontos levantados, a legenda pede ainda que o TSE impeça o uso de “imagens externas e elementos visuais”, como símbolos, marcas ou recursos gráficos que reforcem a promoção do governo federal.

A iniciativa ocorre no contexto de uma ação já em tramitação na Corte Eleitoral. Nesse processo, o partido questiona o teor de um pronunciamento feito por Lula no Dia Internacional da Mulher, em março, quando o presidente apresentou programas sociais e políticas públicas com apoio de imagens institucionais.

Contexto político e disputa eleitoral

O movimento do PL também está inserido no cenário pré-eleitoral. A legenda pretende lançar o senador Flávio Bolsonaro (RJ) como candidato à Presidência da República nas próximas eleições. Pesquisa recente do instituto Quaest/Genial aponta um empate técnico entre Lula e o parlamentar em um eventual segundo turno, com Flávio numericamente à frente, registrando 42% das intenções de voto contra 40% do atual presidente.

Desde o início de seu terceiro mandato, Lula tem utilizado pronunciamentos oficiais em datas simbólicas para destacar ações do governo. Em anos anteriores, ele abordou temas como a valorização do salário mínimo e medidas de alívio fiscal, incluindo a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda.

Ação ainda aguarda análise

O pedido do PL para restringir o conteúdo do próximo pronunciamento ainda não foi analisado pelo plenário do TSE. A decisão sobre a eventual concessão de liminar poderá definir os limites da comunicação institucional do presidente em um momento de crescente tensão política e antecipação do debate eleitoral.