Lula assina nomeação de Odair Cunha para o cargo de ministro do TCU

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, nesta terça-feira (28), a nomeação do deputado federal Odair Cunha (PT-MG) para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). As informações são do Metrópoles.

A formalização ocorreu durante reunião no Palácio do Planalto, com a presença do próprio Odair Cunha, do presidente do TCU, Vital do Rêgo Filho, e do ministro das Relações Institucionais, José Guimarães. Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou: "Desejo a Odair um excelente trabalho na defesa do interesse público e do fortalecimento da instituição".

A escolha de Odair Cunha foi confirmada pelo Senado Federal em 15 de abril, com 50 votos favoráveis e 8 contrários. No dia anterior, o então deputado havia sido eleito pela Câmara dos Deputados, onde recebeu 303 votos.

Acordo político

A indicação integra um acordo político articulado ainda em 2024, durante a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Na ocasião, o apoio do PT à candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB) incluiu o compromisso de viabilizar o nome de Odair para a vaga no TCU.

O parlamentar contou com o respaldo de partidos como Republicanos, PT, PP, MDB, PSB, PDT, PV, PCdoB, Psol, Solidariedade, Cidadania e PRD.

O cargo e a remuneração

O Tribunal de Contas da União é composto por dez ministros, sendo três indicados pela Câmara, três pelo Senado e três pelo presidente da República, com dois desses últimos oriundos de carreiras de Estado.

O cargo é vitalício, com aposentadoria compulsória aos 75 anos. Odair Cunha tem 49 anos e passará a receber remuneração em torno de R$ 44 mil mensais.

Trajetória política

Advogado de formação, Odair Cunha construiu sua carreira política em Minas Gerais e está no sexto mandato consecutivo como deputado federal, tendo sido eleito pela primeira vez em 2002. Em 2024, exerceu a liderança do PT na Câmara dos Deputados.

Ao longo de sua atuação no Legislativo, também ocupou a função de vice-líder do governo e integrou a Mesa Diretora da Casa. No âmbito estadual, participou do governo de Minas Gerais entre 2015 e 2018, quando foi secretário de Governo na gestão de Fernando Pimentel.

Dentro do PT, é considerado um quadro de perfil moderado, com atuação voltada à articulação política e menor exposição em pautas de maior polarização.

Assinei hoje a nomeação de Odair Cunha para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Na ocasião, também recebi em meu gabinete o presidente do TCU, Vital do Rêgo Filho, e o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães. Desejo a Odair um excelente trabalho na… pic.twitter.com/lR6vDDMJtt — Lula (@LulaOficial) April 28, 2026