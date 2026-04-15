Odair Cunha será o novo ministro do TCU

247 - O Senado aprovou, com 50 votos a favor e 8 contrários, o nome do deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Ele já tinha passado pelo crivo da Câmara para substituir Aroldo Cedraz, que se aposentou.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, desejou sorte ao novo ministro e ressaltou a importância do papel do TCU.

"Desejo à V. Ex. desde já sucesso no Tribunal de Contas da União, órgão fundamental para assegurar a correta aplicação dos recursos públicos e, assim, contribuir para a melhoria da vida das brasileiras e dos brasileiros, destinatários das políticas públicas aprovadas pelo Congresso Nacional", disse.

O senador Rodrigo Pacheco, do PSB de Minas Gerais, destacou a biografia de Odair Cunha e sua trajetória na política do estado.

"Eu sou capaz de dizer que o deputado Odair Cunha é um dos melhores quadros da política de Minas Gerais, muito preparado, é um homem de absoluto diálogo e de muita sensatez, independente de questões ideológicas, alheio a essas questões ideológicas, e que certamente vai representar muito bem o Congresso Nacional no Tribunal de Contas da União, assim como outros tantos membros que hoje lá estão", disse.

Na Câmara, Cunha foi eleito ao cargo com 303 votos. Ele ocupará a vaga que cabe à Casa indicar ao tribunal. O segundo candidato mais votado na Câmara foi o deputado Elmar Nascimento (União-BA), com 96 votos.

Em seu discurso antes da votação na Câmara, Odair Cunha afirmou que o TCU não deve paralisar políticas públicas, mas auxiliar o Legislativo. "O tribunal não deve ser entrave, mas farol da boa gestão. É com esse espírito que defendo a função orientadora desse tribunal, que ajude o gestor a acertar, previna problemas e evite desperdícios antes que eles aconteçam", defendeu.