Planalto monitora reação à decisão de Trump sobre PCC e CV e identifica temor de interferência dos EUA

247 - O Palácio do Planalto acompanhou em tempo real a repercussão da decisão do governo dos Estados Unidos, presidido por Donald Trump, de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. Segundo informações publicadas pela colunista Daniela Lima, do UOL, um estudo qualitativo encomendado pelo governo revelou reações marcadas por cautela, desconfiança e preocupação com possíveis impactos da medida sobre a soberania brasileira.

O levantamento reuniu participantes de diferentes perfis sociais e econômicos, incluindo moradores de comunidades do Rio de Janeiro e pessoas de renda mais elevada. O objetivo foi compreender sentimentos, percepções e avaliações sobre a iniciativa norte-americana e suas possíveis consequências para o Brasil.

Os resultados indicam que, embora haja ampla rejeição às atividades criminosas do PCC e do Comando Vermelho, os entrevistados demonstraram reservas em relação à classificação das facções como organizações terroristas. A percepção predominante entre os participantes é de que, apesar de algumas práticas criminosas apresentarem semelhanças com métodos empregados por grupos terroristas, o conceito de terrorismo envolve características distintas das atribuídas às duas organizações.

Outro ponto identificado pelo estudo foi a rejeição à participação dos Estados Unidos em um tema considerado de competência exclusiva do Estado brasileiro. Conforme relatado pela pesquisa, surgiram manifestações críticas à atuação de Washington, incluindo comentários de que "Trump deveria cuidar dos problemas dos americanos".

O levantamento também registrou preocupações específicas entre moradores de áreas sob influência do crime organizado. Segundo a reportagem, parte dos entrevistados teme que uma eventual escalada da atuação norte-americana possa atingir diretamente comunidades localizadas em territórios dominados por facções criminosas.

A pesquisa monitorada pelo Planalto ainda apontou forte preocupação com a preservação da soberania nacional. Entre os participantes, foram mencionadas dúvidas sobre as reais motivações da decisão do governo dos Estados Unidos, além de receios relacionados a possíveis interesses em recursos estratégicos brasileiros, como terras raras, a Amazônia e reservas de água.

Segundo a coluna do UOL, a iniciativa americana foi incentivada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) durante visita aos Estados Unidos. Ainda assim, a reação observada no grupo pesquisado foi predominantemente cautelosa, cenário que deverá influenciar a resposta oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à medida anunciada por Washington.

A orientação do governo brasileiro, de acordo com a reportagem, é condenar a atuação das organizações criminosas, mas reforçar a capacidade do Brasil de conduzir suas próprias políticas de segurança pública e de enfrentar o crime organizado sem interferência externa. O Planalto também pretende demonstrar disposição para cooperar em investigações relacionadas às facções, ao mesmo tempo em que destaca ações recentes de combate às estruturas financeiras ligadas ao PCC e ao Comando Vermelho.

A avaliação interna do governo é que o debate sobre o enquadramento das facções como organizações terroristas exige cautela, especialmente diante das repercussões políticas, diplomáticas e sociais que uma eventual ampliação da atuação norte-americana sobre o tema poderia provocar no país.