Plano 2026–2030 da Petrobras será apresentado nesta sexta-feira

247 - A Petrobras divulgará na sexta-feira (28) seu novo Plano de Negócios 2026–2030, durante coletiva de imprensa no Rio de Janeiro. A informação foi publicada originalmente pelo Brazil Stock Guide, que antecipou que o documento deve redefinir a estratégia de investimentos, produção e alocação de capital da estatal.

Segundo o Brazil Stock Guide, o conselho de administração analisará e votará o plano na quinta-feira (27), um dia antes da apresentação oficial à imprensa. A coletiva ocorrerá à tarde, no centro do Rio, com a participação da diretoria executiva.

As expectativas do mercado se concentram em possíveis ajustes no capex de exploração e produção, no cronograma de projetos do pré-sal e da Margem Equatorial, além de avanços na infraestrutura de gás e modernização do parque de refino. Analistas também aguardam sinais sobre a política de dividendos, o posicionamento da estatal no setor petroquímico e eventuais mudanças na agenda de baixo carbono.

O novo ciclo chega em um contexto de ambiente regulatório mais intervencionista, marcado por debates recorrentes sobre preços de combustíveis, níveis de utilização das refinarias e o sentido estratégico dos investimentos. A avaliação predominante é de que o plano poderá ser mais enxuto do que o atual, refletindo projeções de preços internacionais do petróleo mais moderados e ajustes em curso na indústria global de óleo e gás.

Em 2024, a Petrobras informou que seu plano 2025–2029 previa US$ 111 bilhões em investimentos, sendo US$ 98 bilhões destinados ao Portfólio de Implementação e US$ 13 bilhões ao Portfólio de Avaliação — este último composto por projetos menos maduros que ainda dependem de estudos de viabilidade. O volume representou alta de 9% em comparação com o plano 2024–2028.

A divulgação de um novo plano quinquenal é considerada um dos momentos de maior sensibilidade para o mercado, por influenciar expectativas sobre investimentos, geração de caixa e endividamento. Investidores observarão atentamente as projeções para entender se a companhia ingressará em uma fase de maior reinvestimento ou se manterá uma postura mais conservadora em relação ao retorno aos acionistas.