Planos de saúde registram alta e superam 53 milhões de usuários

247 - O mercado de saúde suplementar voltou a crescer, segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

De acordo com a ANS, fonte original dos dados, o país contabilizou, em terça-feira (28) de outubro de 2025, 53,3 milhões de vínculos ativos em planos de assistência médica, um aumento de 181.220 registros em relação a setembro. No mesmo período, os planos exclusivamente odontológicos atingiram 35,1 milhões de beneficiários, incremento de 320 mil usuários.

O levantamento integra a Sala de Situação, ferramenta pública que reúne estatísticas atualizadas sobre o setor de saúde suplementar.

Rotatividade cresce e evidencia dinâmica do mercado

O aumento no total de beneficiários ocorreu apesar da forte rotatividade do setor. Apenas em outubro, houve 1.199.927 novas adesões e 1.018.170 cancelamentos, resultando em taxa mensal de 1,92%.

No acumulado de 12 meses, esse movimento foi ainda mais expressivo: 15.527.524 adesões e 14.128.181 cancelamentos, o que representa uma rotatividade anual de 27,25%.

A ANS ressalta que o número de beneficiários corresponde ao total de vínculos, não necessariamente ao de pessoas físicas, já que um mesmo usuário pode possuir mais de um plano. As adesões incluem novas contratações, transferências e mudanças voluntárias de modalidade, enquanto cancelamentos abrangem desde desligamentos de contratos coletivos até encerramentos por óbito. Os dados podem sofrer revisões retroativas pelas operadoras.

Todos os estados registram alta na assistência médica

No recorte comparativo entre outubro de 2024 e outubro de 2025, todas as unidades federativas registraram aumento no número de vínculos em planos de assistência médica.

No segmento odontológico, 20 estados tiveram crescimento no período.

Os maiores avanços, em números absolutos, ocorreram em:

São Paulo,

Rio de Janeiro,

Minas Gerais,

Bahia,

Amazonas.

Já entre os planos exclusivamente odontológicos, os destaques foram São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.

Dados estaduais refletem expansão nacional

A evolução por estado, disponibilizada pela ANS, confirma a tendência de expansão contínua tanto na assistência médica quanto nos serviços odontológicos. Embora os detalhes completos por unidade federativa estejam na consulta pública da Sala de Situação, a agência enfatiza que o crescimento se mantém distribuído pelo território nacional.