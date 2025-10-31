Milhares protestam no Complexo da Penha após chacina com 121 mortos no Rio

RIO DE JANEIRO, 31 de outubro (Reuters) - As autoridades do Rio de Janeiro disseram na sexta-feira que identificaram a maioria dos mortos na operação policial mais letal da história do Brasil, enquanto protestos eram convocados para denunciar o elevado número de vítimas.

A operação contra a facção Comando Vermelho, que controla o tráfico de drogas em diversas favelas – bairros pobres e densamente povoados que se estendem pelo terreno acidentado da cidade – deixou 121 mortos na terça-feira, incluindo quatro policiais.

Felipe Curi, secretário da Polícia Civil do Rio, disse a repórteres que, até a manhã de sexta-feira, 99 corpos haviam sido identificados. Destes, 42 tinham mandados de prisão em aberto e 78 possuíam antecedentes criminais, afirmou.

Milhares de pessoas estão se reunindo no campo do ordem no Complexo da Penha para um grande ato pic.twitter.com/usyIrevzCW October 31, 2025

Autoridades estaduais descreveram a operação como um sucesso, com o governador Claudio Castro afirmando que as "únicas vítimas reais" foram os policiais mortos, alegando que todos os outros mortos eram criminosos.

O elevado número de mortes gerou críticas de funcionários das Nações Unidas e especialistas em segurança. "Esses atos podem configurar homicídios ilegais e devem ser investigados de forma imediata, independente e completa", afirmaram especialistas da ONU na sexta-feira.

Alguns moradores locais disseram ter encontrado cadáveres com membros amarrados e sinais de tortura, o que provocou protestos e reações políticas negativas.

Movimentos sociais, incluindo os principais sindicatos, grupos de direitos humanos e partidos de esquerda, convocaram uma manifestação na tarde de sexta-feira perto do complexo de favelas da Penha, onde ocorreu a operação policial.

Os manifestantes exigem o fim das "incursões militares" nas favelas e a responsabilização das vítimas, segundo um comunicado conjunto. Eles também pedem a destituição do governador Castro.

Apesar das crescentes críticas, as autoridades de segurança locais continuaram a defender a operação. "Agimos da forma mais transparente possível. Foi uma ação legítima do Estado após um ano de investigações", disse Curi. "Não temos nada a esconder."

Reportagem de Rodrigo Viga Gaier e Fabio Teixeira no Rio de Janeiro; reportagem adicional de Emma Farge em Genebra; texto de Gabriel Araujo; edição de Lucinda Elliott e Richard Chang.