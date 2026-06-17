Porta-vozes de Lula passam de 50 mil em 5 dias

247 - A plataforma de porta-vozes de Lula lançada pelo PT já ultrapassou 50 mil inscritos em cinco dias, em uma iniciativa que busca formar uma rede de apoiadores digitais do presidente para defender o governo nas redes sociais, enfrentar o bolsonarismo e combater a desinformação.

A ferramenta foi lançada em 9 de junho e é considerada pelo partido um feito inédito pela velocidade de adesão, informa a coluna Painel da Folhade S.Paulo. A meta da pré-campanha é ampliar a mobilização para chegar a meio milhão de apoiadores até o início dos programas eleitorais no rádio e na TV.

A iniciativa faz parte da estratégia do PT para fortalecer a presença digital da militância durante a pré-campanha de reeleição de Lula. A ideia é organizar simpatizantes para produzir, publicar e compartilhar conteúdos favoráveis ao governo, com atenção especial ao WhatsApp, plataforma considerada central para a disputa política nas redes.

O secretário de Comunicação do PT, Éden Valadares, que idealizou a plataforma, afirmou que o objetivo é estimular uma comunicação mais próxima da realidade dos apoiadores. “Nosso convite é para que esses simpatizantes abram a câmara, gravem, postem com seu sotaque, na sua comunidade, e a partir da sua realidade, os feitos do governo do presidente Lula”, disse.

PT busca unidade no discurso digital

Além de ampliar o alcance das mensagens favoráveis ao presidente, o PT pretende dar mais unidade ao discurso da militância no ambiente digital. A plataforma deverá orientar os inscritos com tarefas específicas, chamadas de missões, voltadas à produção ou ao compartilhamento de conteúdos sobre temas considerados prioritários para a estratégia de comunicação da campanha.

O presidente do PT, Edinho Silva, também tem defendido que a militância atue de forma mais intensa nas redes sociais, e não apenas nas ruas. A avaliação interna é que a disputa eleitoral exigirá uma presença digital mais organizada, capaz de responder rapidamente a ataques políticos e conteúdos falsos.

WhatsApp será foco da mobilização

O WhatsApp deve ocupar papel central na atuação dos porta-vozes de Lula. A plataforma foi concebida para ajudar a pré-campanha a disputar narrativas em grupos e conversas privadas, ambiente em que o bolsonarismo tem forte presença e onde circulam conteúdos políticos com grande velocidade.

Os inscritos já começaram a receber orientações para divulgar materiais alinhados à comunicação da campanha. Além de defender as ações do governo, a rede de apoiadores deverá participar do combate à desinformação, tema considerado estratégico pelo PT na preparação para a disputa eleitoral.

Com a marca de 50 mil inscritos em apenas cinco dias, a pré-campanha passou a mirar um salto expressivo na mobilização digital. O objetivo agora é transformar a adesão inicial em uma estrutura permanente de comunicação política, capaz de atuar de forma coordenada até o início da propaganda eleitoral no rádio e na TV.